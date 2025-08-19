Віньковецький районний суд Хмельницької області виніс вирок Віталію Палашу за самовільне захоплення 10 га землі у межах памʼятки археології місцевого значення «Городище». Обвинувачений без жодних дозвільних документів засіяв ділянку соєю, за що отримав 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 14 серпня, у квітні 2025 року обвинувачений засіяв понад 10 га землі на території памʼятки археології місцевого значення «Городище» соєю. За даними слідства, чоловік не мав для цього жодних дозвільних документів, тож завдав законному власнику збитків на 225 тис. грн. Віталій Палаш визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

Суддя Марʼяна Мусієнко визнала мешканця Хмельниччини винним у самовільному захопленні землі (ч. 2 ст. 197-1 КК України) й призначила 3400 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що памʼятка археології місцевого значення «Городище» розташована у Віньковецькій громаді Хмельницької області. Її поява датується VIII-VII ст. до н.е. На цьому місці раніше було поселення скіфів, про що свідчать археологічні знахідки та залишки укріплень.