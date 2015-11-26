Верховний суд визначив часові рамки дії «закону Савченко»

СуспільствоВолодимир Пиріг, 14 червня3560

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Попереднє ув’язнення зараховується в строк тюремного покарання з розрахунку «1 день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі» лише на час дії «закону Савченко». Такий правовий висновок щодо часових рамок дії скасованого рік тому скандального закону зробив Верховний суд України.

Правила зарахування попереднього ув'язнення в строк позбавлення волі чи інших видів покарання, передбачених ч. 1 ст. 72 КК, не можна вважати такими, що визначають «караність» або «інші кримінально-правові наслідки діяння» в розумінні ч. 2 ст. 4 КК.

«З урахуванням викладеного, ч. 5 ст. 72 КК в редакції закону від 26.11.2015 № 838-VIIІ не застосовується після набуття чинності 21.06.2017 нової редакції цієї норми», – йдеться у висновках суду, які в четвер, 14 червня, оприлюднила прес-служба Генеральної прокуратури.

Верховний суд також додав: висновки про застосування норм права, викладені в його постановах, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

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