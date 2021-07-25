Гелікоптер «Винахідливість» вперше подолав 1,6 км та піднявся на рекордні 12 метрів

Вертоліт «Винахідливість» (Ingenuity) здійснив свій десятий політ на Марсі та пролетів на рекордній висоті. Про це повідомляє NASA в неділю, 25 липня.

Марсіанський гелікоптер здійснив свій найскладніший політ ще напередодні, 24 липня. Він пролетів десять точок маршруту, вперше подолавши відстань в 1,6 км.

«Винахідливість» також піднявся на рекордні 12 метрів, щоб пролетіти район, який називається «Підняті хребти».

Нагадаємо, що свій перший успішний політ невеликий гелікоптер «Винахідливість» здійснив 19 квітня. Він здійнявся на три метри та пробув у повітрі менше хвилини.

Що відомо про місію на Марсі

Гелікоптер («Винахідливість») прибув на Марс разом із марсоходом NASA «Наполегливість», який здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса 18 лютого 2021 року, а згодом надіслав свої перші фото на Землю.

Самий марсохід обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і 2 мікрофони.

Марсохід покинув Землю 30 липня минулого року. За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 млн км. На борту апарату поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 тис. українців.

Наукова програма Perseverance розрахована мінімум на два земних роки (швидше за все, вона буде продовжена). Крім вивчення геології і клімату Марса, історії його еволюції, а також пошуків слідів давнього життя, апарату доручено виконати забір зразків грунту для доставки на Землю в майбутньому і випробувати технології для майбутніх пілотованих польотів, включаючи отримання кисню з марсіанської атмосфери.