Овочі для плову не можна нарізати занадто дрібно, адже це серйозна помилка

Приготування справжнього плову – це не лише про рис та м’ясо. Нарізка овочів відіграє ключову роль, адже якщо помилитися, страва може втратити аромат та текстуру. News24 розповідає, як не слід нарізати овочі для плову.

Як робити не варто?

Овочі для плову не можна нарізати занадто дрібно, адже маленькі шматочки не дають великої кількості соку, і через це плов втрачатиме аромат. Окрім того, через таку нарізку класична страва може перетворитися на звичайну рисову кашу. Також в плов не можна класти терту моркву.

Як потрібно нарізати овочі?

Інгредієнти для плову мають бути нарізані великими шматочками. Морквину можна нарізати брусочками, товщина кожного з них має становити близько 0,5 сантиметра. А цибулю слід нарізати так, щоб у вас вийшли півкільця або кільця.