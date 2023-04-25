Квітень – оптимальний час для того, щоб почати пошук освітнього закладу як для дошкільнят, так і старшокласників, які замислилася про новий профільний напрямок. При цьому важливо, щоб в обраній школі викладали професійні вчителі, які забезпечують високий рівень знань, не перенавантажують інформацією та вміють зацікавити дитину. Звісно, потрапити до таких спеціалістів – завдання із нелегких, а зволікання може обернутись відсутністю місця в омріяній школі. Що врахувати, аби швидше визначитися із пріоритетами та подати заявку на вступ, розповідаємо далі.

Як визначитися із напрямком

Перше, що зазвичай сповільнює вибір, – це напрямок навчального закладу чи, зокрема, класу. Батьки бачать чималий потенціал у популярному ІТ-профілі, але водночас розуміють важливість поглибленого вивчення іноземних мов. Також не хочеться відкидати художній напрям, який збагачує світогляд дитини.

Якщо ви відчуваєте, що рухатися далі не дає саме цей крок, варто придивитися до навчальних закладів, де можна освоїти кожен із цих напрямків. Наприклад, до ліцею «ЕКОЛЕНД» – приватної львівської школи повного дня, яка забезпечує всебічний розвиток дитини та пропонує інноваційні програми для виховання майбутніх лідерів та професіоналів.

Чому варто обрати художній напрямок

У звичайних школах уроки малювання чи музики не є пріоритетними. Батьки безпідставно вважають їх неважливими та пропонують їх дітям, як розвагу у вільний від навчання час. А дарма! Мистецтво оточує нас зусібіч. Щодня ми в той чи інший спосіб контактуємо з ним, піддаємось його впливу. Мистецтво викликає емоції та формує емпатію, яка вчить дивитись на світ очима опонента, що дозволяє спрогнозувати його поведінку та, за потреби, швидко залагодити конфлікт.

Вивчаючи мистецтво різних країн та народів, дитина не тільки збагачує світогляд, а й стає більш толерантною. Розуміння специфіки формування культур та етнічних особливостей відкриває розширює світогляд та сприйняття. Тобто, таке, на думку багатьох, «неважливе» мистецтво розвиває такий затребуваний емоційний інтелект.

Мистецтво також стимулює креативність. Якщо точні науки дають дітям формули та схеми, то образотворчість відкриває вільний простір для вирішення завдань. Нешаблонне мислення, вміння приймати несподівані рішення, відсутність страху перед помилкою – все це теж вплив мистецтва.

Але дивитись на скульптуру в музеї й ліпити, переказувати біографії художників і малювати – різні речі. Щоб розвинути креативність, потрібно творити! Тому в ліцеї «ЕКОЛЕНД» учні мають змогу вивчати такі дисципліни як:

живопис,

графіка,

рисунок,

композиція,

скульптура,

архітектура,

декоративне мистецтво.

У творчих студіях ліцею завжди гамірно: тут міксують фарби, готують розчини для чергової форми або укладають із тканини нову картину. Працюючи у групах, готуючи виставки, учні вчаться комунікувати, узгоджувати бачення і водночас аргументовано відстоювати власну думку.

А ще ж є музика та вокал, акторське мистецтво і танці. До речі, якщо кулінарію вважати мистецтвом, то й кулінарна студія теж є. Незвичний проект започаткували еколендівці, поєднавши кулінарію та історію культури: розповіді про відомих митців доповнили практичними порадами та рецептами їх улюблених страв у відеоформаті.

Заняття мистецтвом стимулює роботу лобової частки мозку, а це мовні навички, моторика, концентрація уваги, розвинута здатність планування і прогнозування наслідків. Творчість також зменшує наслідки стресу. Усім відомо, що ліплячи з глини, нанизуючи бісер чи послідовно накладаючи мазки фарб дитина перетворює енергію страху, гніву, образи. Втілюючи біль у конкретні форми, вона проживає його і позбувається, залишається лише досвід. Якщо ж вчитель помічає, що у роботах дитини забагато темних барв, то залучає до процесу психолога (звісно, за погодженням з батьками).

Спостерігаючи, як наймолодші учні на архітектурі проектують будинки, вулиці, парки, розмірковуючи про доцільність тих чи інших елементів, слухаючи їхні дискусії щодо надійності та комфортності житла, розумієш, що такі уроки не тільки розвивають просторову уяву, актуалізують теоретичні знання, наприклад, з математики, а й можуть дати поштовх до професійної діяльності у майбутньому.

Соломія Хороз, учениця 10 класу

«Майбутню діяльність я пов’язую з мистецтвом. Живопис для мене – це насамперед можливість виразити емоції, що важко описати словами. Мені подобається творча атмосфера Ліцею і те, як відбувається процес навчання: уроки, майстерки, проекти, виставки, конкурси. Ти постійно занурений у творчість, не просто вчишся, а й реалізуєш себе.

Цікавим досвідом для мене була участь у благодійній виставці «100 картин дітей незламної України», яка відбулась у Лондоні в приміщенні Європейського Банку Реконструкції і Розвитку. Усі картини для неї були написані у січні 2023 року. Я ніколи раніше не працювала у такі стислі строки та ще й у новій для мене техніці, тому присвятила створенню полотна усі зимові канікули. Коли ти розумієш, що твоя робота приносить користь іншим, це надихає творити далі.

Несподіванкою була пропозиція провести заняття з живопису для учнів молодшої школи – це дуже відповідально. Але я не хвилювалась, адже, окрім уроків за напрямом, також відвідую гурток. А працювати з малюками, які задають сотні питань, було весело і цікаво. Переконалась, що найкращий спосіб щось засвоїти – пояснити іншим».

Не відмовилися у ліцеї і від історії мистецтва, але повернули їй «живе» обличчя. Сучасні діти швидко втрачають інтерес до сухих фактів, особливо, коли не розуміють їх практичного застосування. Тому в «ЕКОЛЕНДі» вчать читати твір мистецтва, розуміти форму і символи, цінність. Учні мають можливість брати участь у різноманітних проектах, де знайомляться з творами та їхніми авторами. Формуючи естетичний смак учнів, вчителі добирають ті шедеври, історії створення яких можуть наштовхнути до самостійних пошуків, до читання літературних творів, які стануть мотиваторами саморозвитку.

Ви запитаєте, чому так багато уваги в Ліцеї приділяють творчості? Тому що середовище є важливою складовою соціалізації, а сучасна школа повинна стати своєрідним комунікаційним центром між творцями, культурою і тими, на кого мистецтво орієнтоване. Ліцей – це те місце, де учні отримують дорожню карту з рекомендаціями, але маршрут вони прокладають самостійно, знаючи, що кожний наступний етап подорожі веде до успіху.

Сергій Сорокін, випускник 2020 року

«Я зростав у сім’ї, де творчість, мистецтво, краса – це щось невід’ємне від повсякденного побуту, тому питання вибору напряму в мене не виникало, тим більше, що прийшов в «ЕКОЛЕНД» у старшу школу.

У Ліцеї панує неймовірна атмосфера: доброзичливі стосунки, підтримка, комунікація і жодних заперечень щодо учнівських ініціатив. Як президент учнівського Парламенту, я часто організовував зустрічі з творчими людьми, майстер-класи, різноманітні проекти, в яких кожен міг показати свої таланти. Найбільше враження справила зустріч із скульптором В. Цісариком, роботи якого можна побачити не лише в Україні, а й, наприклад, у парках Китаю.

Мені дуже імпонує можливість вибору, яку дають у Ліцеї – вона розвиває і привчає до відповідальності за прийняті рішення. Зараз, коли я можу порівнювати навчальні заклади, розумію наскільки важливо потрапити у своє середовище. Єдине жалію, що замало уваги в школі приділяв математиці, адже зараз займаюсь фінансовою аналітикою, та комп'ютерними програмами для дизайну. До речі, свою першу колекцію шовкових хусток, які продались ще до появи у київських крамницях, я створив дуже швидко, а в останню ніч перед презентацією довелось відновлювати файл з «нуля». Тож, художникам теж варто бути на «ти» з комп’ютерними технологіями».

Із цифровим мистецтвом, популярність якого все більше зростає, ліцеїсти знайомляться, використовуючи у роботі графічні планшети, комп’ютерні програми для митців. Дизайн, анімація, проектування, створення художніх полотен у різних техніках захоплюють учнів та відкривають широкі можливості для творчості.

Переваги ІТ-напрямку у сучасному світі

7-8 годин математики, 4 години інформатики щотижня – саме стільки часу щонайменше приділяють профільним предметам еколендівці, які навчаються на ІТ напрямку. Теоретичний матеріал доповнюють практичними завданнями:

створюють 3-d моделі,

анімацію,

розробляють власні ігри,

працюють над проектами з використанням штучного інтелекту.

Додатково є можливість займатися у гуртках робототехніки чи вивчати Blender – напрям дуже динамічний: вчителі ретельно стежать за тенденціями й активно реагують на запити школярів.

Для більшості учнів, які обрали цей напрям, прості на перший погляд завдання стають рішучим кроком у майбутню професію. Саме тому Ліцей запрошує успішних фахівців галузі на мотиваційні зустрічі, щоб більш детально ознайомити школярів з широким спектром продуктів та програм, які актуальні на ринку зараз чи будуть популярні у перспективі. «Інформаційні технології в умовах війни» – мотиваційна зустріч з фахівцем ІТ сфери, військовим 125-ої бригади ТрО ЗСУ під позивним «Фокс», який безпосередньо з лінії зіткнення розповів старшокласникам, як з програміста перекваліфікувався у зв’язківця, а також про сучасні технології, мобільні додатки, штучний інтелект, які використовують у воєнних цілях. З особливим інтересом розглянули розробки українських IT-спеціалістів, які допомагають звільняти території від загарбників.

Щоб упевнитися у виборі, ліцеїсти є частими гостями львівських ІТ компаній – спробувати себе у професії, прожити день разом зі спеціалістами своєї справи, побачити її «підводні камені» і бути готовими до викликів. Цікаво, що на запитання, що у першу чергу потрібно вчити для того, щоб стати крутим фахівцем, учнів отримують відповідь: «Англійську мову».

Англійську мову в Ліцеї вивчають на усіх напрямках починаючи з 1 класу, старшокласники додатково вчать німецьку, тож ніхто не дивується, що урок, наприклад, біології чи хімії проводять іноземною. Додаткові знання з мов можна отримати відвідуючи гуртки або репетиторський центр.

Які перспективи відкриває лінгвістика

Якщо ж ви вбачаєте у майбутньому дитини професійне використання іноземних мов, то варто придивитись до лінгвістичного напрямку: крім обов’язкових англійської та німецької, з 5-го класу учні вивчають на вибір польську або французьку. Інтегровані уроки, тематичні тижні іноземною, спілкування з однолітками з інших країн, цікаві проекти з використанням найсучасніших методів навчання – так виглядають будні еколендівців.

Зізнаємось, найбільше зацікавлення в учнів викликають спеціалізовані мовні табори у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині, Фінляндії, Польщі – саме тут вони мають нагоду на практиці застосувати усе, що вивчили в аудиторіях. Але й музейні уроки та театральні постановки мовою оригіналів, які регулярно проводять в «ЕКОЛЕНДі», знаходять неабиякий відгук серед наших учнів. А результатом їхніх зусиль є високий рейтинг на ЗНО та перемоги в олімпіадах і конкурсах. Наприклад, цьогоріч восьмикласниця Каріна Федорова посіла ІІ місце у ІІ етапі онлайн олімпіади «КІТ» й отримала грошову винагороду 20 тис. грн.

Що робити, якщо дитина захоче кардинально змінити напрям

Насамперед «ЕКОЛЕНД» пропонує пройти кілька профорієнтаційних тестувань, проконсультуватися з класним керівником, тьютором чи психологом, щоб зрозуміти природу такого запиту.

Упевнившись у намірі, дитині надають можливість сміливо обирати те, що їй до душі. Ліцей підтримає будь-яке рішення учня, адже однією з його базових засад є свобода вибору.