На повторних позачергових виборах в парламент Ізраїлю знову лідирують дві партії

Такі результати виборів значно ускладнюють можливість формування коаліції в Кнесеті

В Ізраїлі завершилося голосування на перших від часу проголошення держави повторних позачергових парламентських виборах. Дані ЦВК після опрацювання 90% голосів свідчать про нічию між головними суперниками. Усього на 120 місць в парламенті претендують 9 партій.

Згідно з даними ЦВК, «Лікуд» Біньяміна Нетаньяху отримує 32 мандати в новому Кнесеті, їхні опозиціонери з «Кахоль Лаван» – теж 32, Об'єднаний Арабський Список – 12, НДІ – 9, ШАС – 9, «Яадут А-Тора» – 8, «Яміна» – 7, «Авода-Гешер» – 6, Демократичний Табір – 5.

Попередні результати екзитполів прогнозували перемогу «Кахоль Лаван» над «Лікуд» з різницею в один мандат.

Такі ж результати виборів значно ускладнюють можливість формування коаліції і зменшують шанси Біньяміна Нетаньяху втриматися в кріслі прем'єра: прокуратура Ізраїлю заявила про намір висунути проти нього звинувачення в корупції та інших правопорушеннях. Оглядачі припускають, що в разі своєї перемоги Нетаньяху намагатиметься за допомогою Кнесету гарантувати собі імунітет від кримінального переслідування.

Загалом в Кнесеті 120 місць, термін його повноважень становить чотири роки. Після виборів до парламенту президент Ізраїлю доручає лідеру одній з партій формування уряду, який до початку роботи повинен отримати довіру більшості членів Кнесету – тобто мінімум 61 особи зі 120.

Після виборів, президенту Ізраїлю Реувену Рівліну буде доручено вибрати кандидата на пост прем'єр-міністра, який має більше шансів сформувати коаліцію.

Варто уточнити, що в квітні в Ізраїлі вже проводилися позачергові парламентські вибори, які стали наслідком тривалої політичної кризи в країні. Вибори закінчилися абсолютним паритетом між двома основними конкурентами: опозиціонери з Кахоль Лаван і Лікуд Біньямін Нетаньяху отримали по 35 місць у парламенті. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху у відведений строк не зумів сформувати коаліцію. Тому Кнесет довелося розпустити й призначити повторні вибори на 17 вересня.