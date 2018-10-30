Від ЛКП до ОСББ: хто обслуговуватиме будинки львів’ян після 1 січня

Усі львівські будинки до кінця 2018 року спишуть з балансу ЛКП. Ще через три місяці мешканці цих будинків повинні будуть створити ОСББ або обрати управляючу компанію і дбати про свої будинки самостійно. Такі зміни відбуваються у рамках всеукраїнської реформи ринку житлових послуг.

Сьогодні у дискусії ZAXID.NET TALK поговоримо про реформу ЖКГ у Львові із Іриною Маруняк, директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, Іваном Савицьким, головою ОСББ «Повітряна, 92», та Стефанією Климко, керівником Асоціації ОСББ «Оберіг».