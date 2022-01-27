Марія Бурмака народила від Дмитра Небесійчука доньку Ярину

У Верховинській лікарні помер колишній чоловік Марії Бурмаки адвокат Дмитро Небесійчук. Під час пожежі, яка сталась 24 січня у його будинку в селі Ільці, чоловік отримав значні опіки і був госпіталізований у лікарню. За словами родичів Дмитра Небесійчука, лікарі давали мало шансів, що він виживе.

Колишній чоловік Марії Бурмаки 58-річний адвокат Дмитро Небесійчук помер у Верховинській лікарні 26 січня.

«Не стало Ярининого батька, мого колишнього чоловіка, Дмитра Небесійчука. Двічі ми одружувались, двічі розходились. Ніхто не знає, як правильно було. Був людиною тяжкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам’ять. Зустрінемось вже, Дмитрику, на небесах. Нехай душа твоя спочиває», – написала Марія Бурмака.

Співачка вийшла заміж за адвоката Дмитра Небесійчука в 1993 році та народила від нього доньку Ярину. Вони розлучилися на початку 2000 року через непорозуміння у сім’ї.

У прес-службі ДСНС у Івано-Франківській області повідомили, що пожежа в будинку Дмитра Небесійчука сталась 24 січня о 15:51. Його госпіталізували до Верховинської ЦРЛ ще до прибуття рятувальників.

У коментарі ZAXID.NET родичка Дмитра Небесійчука повідомила, що чоловік самотужки намагався загасити пожежу у власному будинку, внаслідок чого отримав значні опіки. За її словами лікарі давали мало шансів, що чоловік виживе.