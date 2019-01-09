Від переохолодження та обморожень за останній місяць постраждали більше тисячі українців

У період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 року 1037 осіб звернулися за медичною допомогою із переохолодженням і обмороженням. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України.

«За період з 12 грудня 2018 року по 8 січня цього року за допомогою до закладів охорони здоров’я звернулись 1037 людей, постраждалих від переохолоджень та обморожень, 955 осіб госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві уточнили, що найбільше за цей період від переохолодження та обморожень постраждали в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях.

При цьому в прес-службі повідомили, що за даними бюро судово-медичної експертизи, внаслідок загального переохолодження (холодової травми) 64 особи померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише у восьмій клінічній лікарні Львова станом на сьогоднішній день перебувають семеро чоловіків із обмороженнями кінцівок. Через переохолодження ніг пацієнтам призначили ампутацію.