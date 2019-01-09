Сімом пацієнтам львівської лікарні загрожує ампутація через обмороження

У восьмій клінічній лікарні Львова перебувають семеро чоловіків із обмороженнями кінцівок. Через переохолодження ніг пацієнтам призначили ампутацію. Тож медики закликають львів'ян берегтися від обморожень, не вживати алкоголю надворі та носити тепле й сухе взуття.

Львів'янин Віталій ‒ один зі семи пацієнтів із обмороженнями у восьмій клінічній лікарні. Чоловік обрізав дерева біля будови. Надворі у відлигу ходив у кросівках. Взуття промокло, та він не зважав два дні. Наслідки не забарилися.

«Чув, що пече в ноги. Але не думав чого б то. Може, перевтомився, ноги «перемучив». А потім ‒ другий день, третій і так тиждень вдома пролежав, не розумів, думав, відійде. Нічого не виходило, і я поїхав у лікарню», ‒ розповідає Віталій. А в лікарні поставили невтішний діагноз ‒ обмороження. І довелося відрізати пальці на обох ногах.

А ось пан Микола зі сусідньої палати ноги переохолодив у шкіряних черевиках. Наступного дня звернувся до лікарні, але все одно було запізно: чоловікові ампутували частини стоп вище пальців.

«Намочив ноги. Йшов додому з роботи. Воно не чуєш, як замерзаєш. Потім просто на другий день ноги вже почали спухати», ‒ каже пан Микола.

У лікарні пояснюють: майже всі пацієнти з обмороженнями вживали алкоголь надворі. У такому стані упродовж тривалого часу не відчували, що змерзають. Відтак медики застерігають: якщо після довгих прогулянок ноги промокли або дуже змерзли, перш за все треба змінити взуття або ж закутати кінцівки теплою тканиною. Гарячі ванни або ж розтирання снігом не допоможе. Якщо шкіра вже змінює колір чи з'являються оніміння, пухирі, варто зразу ж звертатися до лікаря. Медичне втручання у перші шість-вісім годин може зупинити вплив холоду на кінцівки.

«Воно стається не раптово. На це потрібен час. Немалий час. Хоча б протягом кількох годин, щоб людина була під дією холоду. І стаються такі проблеми. Люди в стані алкогольного сп'яніння втрачають чутливість. У них таке відчуття ‒ заніміння кінцівок», ‒ пояснює завідувач опікового відділення 8 клінічної лікарні Василь Савчин.

Та є й ті, хто потребує не лише медичного втручання, а й соціальної допомоги перш за все: найчастіше від обморожень потерпають бездомні. Одним із таких є Олексій, сам колись лікував переохолодження. Тепер же зимує в центрі обліку бездомних осіб на Кирилівській.

«Я дивлюся телевізор, читаю цікаві книги, є можливість інтернет на телефоні переглядати, потрошки рівень підвищувати. А так упродовж дня який-не-який обід, ‒ розповідає Олексій. ‒ Зимівля тут нормальна. Але я майже не виїжджаю звідси, прихворів».

В установі кажуть: якщо бачите людину, яка ночує на лавці чи упродовж довгого часу перебуває надворі, варто скерувати її до центру обліку перебування бездомних.

«Якщо особа хвора, поранена, у стані алкогольного-наркотичного сп'яніння, самостійно не пересувається, для цього викликається бригада швидкої медичної допомоги. Вони йому надають першу допомогу на місці, за необхідності доставляють до медичного закладу», ‒ каже директор центру Олександр Бородін.

До того ж, зараз в установі потребують теплого чоловічого взуття та зимового одягу для бездомних. Тож закликають львів'ян привозити непотрібні речі на Кирилівську, 3-А.

Центр обліку виїжджає й на соціальне патрулювання. Пильнують вулиці, приїжджають на виклики мешканців. Згодом забирають до центру обліку. Там бездомні можуть отримати харч, одяг і нічліг.

Ще один пункт обігріву у десятиградусні морози діє й на Личаківській, 56. Там, щоправда, можна лише поїсти, погрітися й за потреби отримати теплий одяг. Працює центр до восьмої вечора.