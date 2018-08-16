Від початку року у Львові демонтували 3,5 тис. самовільно встановлених рекламних конструкцій

У Львові від початку року демонтували 3,5 тис. незаконних рекламних конструкцій. Усі ці рекламоносії підприємці самовільно встановили без відповідних узгоджених проектів. Для того, щоби повернути незаконно встановлені рекламоносії, підприємці повинні заплатити штраф за самовільне встановлення конструкції та пеню за несвоєчасне внесення оплати. Зберігаються вони впродовж року. Якщо ж власник не звертається по них, то вони утилізовуються. Близько 60% конструкцій підприємці забирають.

За станом зовнішньої реклами у місті пильнує «Адміністративно-технічне управління». Також зараз активно взялися до впорядкування реклами на перехрестях та розв'язках. Уже демонтували 97 конструкцій навколо 6 транспортних кілець та на двох перехрестях.

«До 1 вересня має бути демонтовано ще 26 конструкцій в середині 5 транспортних кілець. Станом на сьогодні 4 рекламні конструкції на кільці, що на вул. Хмельницького-Кукурудзяній, уже демонтовано», – розповіла в.о. керівника КП «Адміністративно-технічне управління» Наталія Сеньків.

Із кожним роком місто все більше заробляє на розміщенні погодженої зовнішньої реклами. Цьогоріч до бюджету вже надійшло майже 15 млн грн. До прикладу, в 2017 надходження за весь рік склали 26,2 млн грн, а у 2016 році ця сума була лише 16 млн грн.