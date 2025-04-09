Приміщення книгарні-кав'ярні ВСЛ у Копичинцях

Львівське «Видавництво Старого Лева» відкрило книгарню-кав'ярню на вулиці Тараса Шевченка, 13. Урочисте відкриття відбудеться у неділю, 13 квітня. Письменниця, головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка, яка родом з Копичинців, розповіла, що заклад має стати культурним хабом для цілого містечка.

«Хвилююся? Так, дуже! Хочу, мрію, щоб ця книгарня-кавʼярня у приміщенні центру культури, який був і є рідним домом для моєї родини, стала культурним хабом для цілого містечка. Ремонтні роботи вже практично завершені. Ми готуємо круту програму. І купу всіляких приємностей!», – написала Мар'яна Савка.

Зазначимо, що саме у центрі культури, де відкривається кав'ярня-книгарня, працював батько Мар'яни Савки Орест – театральний режисер та громадський діяч.

Урочисте відкриття кав'ярні-книгарні у Копичинцях розпочнеться 13 квітня о 14:00. О 15:00 відбудеться творча зустріч з письменницею Марією Матіос. Модеруватиме зустріч письменниця та журналістка Любов Загоровська. Крім цього, о 16:30 відбудеться концерт «Пароль: весна!» від Мар'яни Савки й Зіновія Карача.

Книгарня-кав'ярня у Копичинцях на вулиці Тараса Шевченка, 13. Фото Мар'яни Савки

Додамо, що місто Копичинці розташоване у Чортківському районі. Кількість населення становить приблизно 6,5 тисяч людей.

«Видавництво Старого Лева» заснували у грудні 2001 року. Зараз в Україні працюють 11 книгарень-кав'ярень ВСЛ – у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську та Копичинцях. Книжкова палата у відповідь на інформаційний запит «Читомо» повідомила, що за 2024 рік ВСЛ видало 479 назв із загальним тиражем 1 млн 267 тис. примірників. Це один з найбільших показників серед українських видавництв.