Щон Пенн у новелі Мирослава Слабошпицького «Орел»

На фестивалі Tribeca, який триває у Нью-Йорку, відбулась світова прем'єра українського кіноальманаху «Війна очима тварин».

Американським глядачам кіноальманах представили автор ідеї та продюсер Олег Кохан, продюсери Олексій Макухін, Адам Сігель, Андреас Маліна, оператор Байрон Вернер та актриса Дар’я Марченко.

Олег Кохан, зокрема, закцентував увагу глядачів на тому, що радість від прем'єри затьмарена тим, що війна в Україні досі триває й нищить все живе, але головна задача цього фільму – розповісти світу хто ми та за що воюємо.

Нагадаємо, «Війна очима тварин» - це ігровий кіноальманах, основними героями якого стали тварини, що потерпають від війни в Україні, а його метою є актуалізація теми наслідків і загроз війни як гуманітарної та екологічної катастрофи не тільки для України, а й для світу. Робота над кіноальманахом триває з 2022 року, а авторами семи короткометражних фільмів, що складають антологію, стали Мирослав Слабошпицький, Олексій Мамедов, Юлія Шашкова, Святослав Костюк, Іван Сауткін та Андрій Лідаговський.

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Майже всі сюжети новел основані на реальних фактах, і крім вовка, корови, білого кролика, орла, кота, кози і рибок, їх допомагають розповісти відомі українські актори Марина Кошкіна, Олександр Печериця, Андрій Ісаєнко, Михайло Матюхін, Ольга Коротяєва, юні актори Артем Черній, Михайло Пулянській, Поліна Гайова, Дарія Держун, Назарій Гладюк, а також популярна 70-ти річна блогерка зі Львова Ольга Мартинишин, для якої цей фільм став дебютом у кіно.

Нагадаємо також, що у новелі Мирослава Слабошпицького «Орел» знявся володар «Оскара» Шон Пенн. У кіноальманасі звучить композиція Burn Out всесвітньо відомого гурту Imagine Dragons.

Українська прем'єра Війни очима тварин відбудеться восени 2025 року, після чого кіноальманах вийде у всеукраїнський й міжнародний прокат і з’явиться на стрімінгових платформах