Сторони провели спільну зустріч у п'ятницю, 26 серпня, в місті Вантаа на півдні Фінляндії

Представники Туреччини, Фінляндії та Швеції домовилися продовжити зустрічі в найближчі місяці, щоб обговорити питання безпеки, які Туреччина висунула як передумову свого дозволу на вступ країн до НАТО. Офіційні особи трьох країн провели свою першу зустріч у п'ятницю, 26 серпня, в місті Вантаа на півдні Фінляндії, інформує «Європейська правда».

Видання Reuters повідомило, що міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що зустріч була спрямована на встановлення контактів і визначення цілей співпраці, про які країни домовилися, підписавши меморандум про взаєморозуміння на Мадридському саміті НАТО в червні.

«Учасники обговорили конкретні кроки з імплементації Тристороннього меморандуму та погодилися, що механізм продовжить зустрічатися на рівні експертів протягом осені», – йдеться в заяві МЗС Фінляндії після зустрічі.

В офісі президента Туреччини заявили, що сторони домовилися активізувати співпрацю та боротися з тероризмом.

«Фінляндія і Швеція продемонструють повну солідарність і співпрацю з Туреччиною в боротьбі проти всіх форм і проявів тероризму... (і) вони підтвердили своє зобов'язання не надавати підтримку цим організаціям», – йдеться в повідомленні.

Тристоронній меморандум було підписано 28 червня 2022 року у присутності президента Туреччини, президента Фінляндії, прем'єр-міністра Швеції та генерального секретаря НАТО. У рамках меморандуму Фінляндія і Швеція, як майбутні союзники НАТО, зобов'язалися повністю підтримувати Туреччину у боротьбі з усіма загрозами її національній безпеці та дали низку зобов’язань від яких залежить схвалення Туреччиною їхнього членства у НАТО.

На початку серпня НАТО затвердило протоколи про вступ Фінляндії та Швеції. Також протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО підписав Джо Байден.