Президент США Джозеф Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

«Разом ми взяли на себе зобов’язання, що Сполучені Штати, Фінляндія і Швеція продовжать зберігати пильність щодо будь-яких загроз для нашої спільної безпеки», – заявив голова Білого дому на церемонії, що відбулася сьогодні у Білому домі.

