Джо Байден назвав рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО переломним моментом для Альянсу

Президент США Джозеф Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

«Разом ми взяли на себе зобов’язання, що Сполучені Штати, Фінляндія і Швеція продовжать зберігати пильність щодо будь-яких загроз для нашої спільної безпеки», – заявив голова Білого дому на церемонії, що відбулася сьогодні у Білому домі.

Happening Now: President Biden delivers remarks and signs the Instruments of Ratification for Finland and Sweden’s NATO Accession Protocols. https://t.co/3dKIPOsIFt — The White House (@WhiteHouse) August 9, 2022

Президент США також додав, що перед церемонією провів телефонні переговори з лідерами цих держав.

Джо Байден назвав рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО «переломним моментом» для альянсу.

Байден також згадав про російську агресію проти України.

«Разом із нашими союзниками й партнерами ми робитимемо таке майбутнє, яке хочемо бачити ми. Тож у момент, коли путінська Росія нищить мир і безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик основам світоустрою, що базується на порядку, потужність трансатлантичного Альянсу й відданість Америки НАТО є найважливішим чинником, ніж будь-коли», – наголосив американський лідер.

Він також підкреслив, що російський президент Владімір Путін хотів роз’єднати Альянс, однак вийшло навпаки.

«Він прагнув добитися «фінляндизації» НАТО, однак отримав «НАТОфікацію» Фінляндії», –зазначив він.

У цьому зв’язку президент США нагадав основний принцип колективної оборони Альянсу, коли атака на одного вважається нападом на всіх членів.

Байден також закликав союзників по НАТО якомога швидше завершити процеси ратифікації на національному рівні, аби Швеція та Фінляндія набули офіційного членства.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції – близько 200 років нейтралітету. Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті погодилася на вступ Швеції та Фінляндії, але продовжує висувати вимоги до Стокгольма й Гельсінкі.

Зазначимо, для завершення процедури всі 30 країн-учасниць НАТО мають ратифікувати протоколи про приєднання. Процес може зайняти місяці.