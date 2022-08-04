У середу, 3 серпня, Сенат США проголосував за резолюцію щодо ратифікації членства Швеції та Фінляндії в НАТО. За інформацією CNN, рішення було ухвалене 95 голосами, проти проголосував один сенатор, Джош Хоулі з Міссурі, сенатор Ренд Пол з Кентуккі утримався.

Зазначається, що президент Джо Байден спрямував протоколи на ратифікацію до Сенату ще у липні. Для позитивного рішення потрібно було дві третини голосів.

«Альянс НАТО є основою, яка гарантує демократію в західному світі з моменту закінчення Другої світової війни. Вступ (Фінляндії та Швеції – ред.) ще більше зміцнить НАТО і є особливо необхідним у світлі недавньої російської агресії», — сказав лідер більшості, демократ Чак Шумер під час виступу в Сенаті.

Сенатор Хоулі, який єдиний проголосував проти, у своїй колонці аргументував позицію тим, що вбачає головною і справді серйозною загрозою для США Китай, і в цих умовах вважає недоречним для США розширювати свої безпекові зобов’язання перед європейцями.

Для завершення процедури ратифікації у США формально потрібні ще підписи президента Джо Байдена. Зазвичай, це відбувається вже у наступні дні після голосування у Сенаті.

Зазначимо, що CША стали вже 23-м членом НАТО, який ратифікував приєднання Фінляндії та Швеції. На початку липня НАТО затвердило протоколи про вступ Фінляндії та Швеції. Загалом для остаточної ратифікації рішення має бути направлене і схвалене парламентами і законодавчими органами 30 держав-членів.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції – близько 200 років нейтралітету. Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті погодилася на вступ Швеції та Фінляндії, але продовжує висувати вимоги до Стокгольма й Гельсінкі.