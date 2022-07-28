Польща та Литва переконуватимуть НАТО розпочати переговори про вступ України
Союзники спробують активізувати переговори у 2023 році на саміті у Вільнюсі
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Польща та Литва висловили готовність активізувати зусилля у рамках НАТО, щоб розпочати переговори про вступ України до Альянсу. Про це йдеться у заяві глав МЗС Литви, Польщі та України з нагоди другої річниці заснування «Люблінського трикутника», повідомляє «Європейська правда».
«З урахуванням проведення у 2023 році у місті Вільнюс саміту НАТО, Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати у рамках Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО», – йдеться у заяві.
Також вранці 28 липня уряд Латвії підтримав пропозицію міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.
У міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано українцям. У четвер вранці було скликано закрите позачергове засідання уряду для розгляду цього питання.