Відбулось відкрите обговорення перспективного розвитку Франківського району Львова

«Розумний район» у Львові. Що це таке і кому потрібно.

Школи Нового Роздолу закрили на канікули через холод у класах

За проекти громадського бюджету проголосували майже 90 тисяч львів'ян

Власники нерухомості, теоретики та практики у сфері архітектури, урбаністики та транспорту. Всі ці люди зібрались на відкритому обговоренні перспективного розвитку Франківського району. Вулиці Наукова, Володимира Великого, Княгині Ольги – що ж там буде?

На зустрічі обговорили питання покращення транспортної ситуації у районі, формування громадських просторів та створення зручних пішохідних зв’язків.

«Ми хочемо збирати професіоналів у сфері містобудування та архітектури, щоб перед тим, як виносити певні фіналізовані документи на розгляд чи голосування, щоб можна було обговорити, продебатувати і знайти правильні рішення», – зазначив під час зустрічі заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Комплекс громадських будівель та просторів тут був сформований ще в 1970-80-х роках. Вже за роки незалежності виникли ринки й додаткові торговельні заклади, але благоустрій залишився «совковий». Чого вартий лише морально застарілий ЦУМ, запроектований ще ленінградським конструкторським бюро, чи обшарпана недобудована будівля заводу «ЛАЗ» біля ринку Провесінь.

«Ми вибороли право називатися «розумним» мікрорайоном. Ми сьогодні реалізовуємо ті ініціативи, які потрібні сучасній людині в сучасному місті. І важливо, що ми сьогодні починаємо говорити про те, яким буде район у наступні 5-10-15 років», – вважає депутат Львівської міської ради цього округу Андрій Шевців.

Своє бачення розвитку Франківського району представив і новий архітектор Львова Антон Коломєйцев. Модернізація застарілої інфраструктури, транспортних розв'язок та будівництво багаторівневих паркінгів, покращення пішохідних зв'язків та організація нових громадських просторів – такі виклики є для цього району.

«Це такий проміжний захід, щоб зібрати максимально думок, максимально ідей щодо того, яким би мав бути громадський центр Франківського району. Ми паралельно ведемо аналітику, працюємо з власниками для того, щоб у майбутньому презентувати комплексну і цілісну візію», – каже керівник міського управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.

Думки учасників обговорення будуть враховані і при створенні плану перспективного розвитку Франківського району.