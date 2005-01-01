Відома британська аграрна компанія має намір вийти на український ринок

Марк Эйтчісон, виконавчий директор Frontier Agricultural Limited

На український аграрний ринок заходить лідер британського зернового ринку і агропослуг Frontier Agriculture Limited. Про це заявив виконавчий директор компанії Марк Ейтчісон, передає Latifundist.

За його словами, Україна є перспективним ринком для впровадження британських аграрних інновацій. «Ми обслуговуємо 10 тис. британських фермерів, маємо 160 агрономів, 14 тис. демонстраційних полів і 29 демонстраційних локацій для наукових досліджень. Ми вже зараз готові виходити на український ринок разом з продуктами нашої компанії Intracrop», - сказав Ейтчісон.

Як зазначається, у поточному році в Україні компанія тестуватиме нове добриво-антистресант на посівах кукурудзи, соняшнику, пшениці, сої, яке потенційно може підвищити врожайність культур на 0,25-2 т/га.

До слова, Frontier Agriculture Limited задіяна в повному циклі виробництва зернових культур і торгівлі зерном. Вона постачає аграріям насіння, засоби захисту рослин та добрива в поєднанні з агрономічними послугами. У Frontier є кілька підрозділів, які надають додаткові консультації фермерам. До них відносяться підрозділ SOYL, який спеціалізується на наданні послуг з високоточного виробництва сільськогосподарських культур.