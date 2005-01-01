Відома британська аграрна компанія має намір вийти на український ринок

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 11:124281

До теми

Відома британська аграрна компанія має намір вийти на український ринок
фото Latifundist
Марк Эйтчісон, виконавчий директор Frontier Agricultural Limited

На український аграрний ринок заходить лідер британського зернового ринку і агропослуг Frontier Agriculture Limited. Про це заявив виконавчий директор компанії Марк Ейтчісон, передає Latifundist.

За його словами, Україна є перспективним ринком для впровадження британських аграрних інновацій. «Ми обслуговуємо 10 тис. британських фермерів, маємо 160 агрономів, 14 тис. демонстраційних полів і 29 демонстраційних локацій для наукових досліджень. Ми вже зараз готові виходити на український ринок разом з продуктами нашої компанії Intracrop», - сказав Ейтчісон.

Як зазначається, у поточному році в Україні компанія тестуватиме нове добриво-антистресант на посівах кукурудзи, соняшнику, пшениці, сої, яке потенційно може підвищити врожайність культур на 0,25-2 т/га.

До слова, Frontier Agriculture Limited задіяна в повному циклі виробництва зернових культур і торгівлі зерном. Вона постачає аграріям насіння, засоби захисту рослин та добрива в поєднанні з агрономічними послугами. У Frontier є кілька підрозділів, які надають додаткові консультації фермерам. До них відносяться підрозділ SOYL, який спеціалізується на наданні послуг з високоточного виробництва сільськогосподарських культур.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Квоти ЄС на українські товари будуть збільшуватися протягом п’яти років ZAXID.NET
У новому держбюджеті скасували дотації для аграріїв ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук