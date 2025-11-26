Фабрика виготовляє халву, печиво, вафлі, торти та тістечка

Калуська міська рада провела аукціон з продажу виробничого будинку з господарськими будівлями по вул. Писарській. Єдиним учасником торгів стала кондитерська фабрика «Східні ласощі», яка купила об’єкт за 2,1 млн грн.

Йдеться про комплекс закинутих споруд, загальною площею 457 м2, по вул. Писарській, 45К, який перебував у комунальній власності. Тут відсутні інженерні комунікації для постачання газу та електроенергії. Об’єкт складається з цегляної будівлі та димової труби.

Аукціон провели 22 жовтня. Участь у торгах взяло тільки ТОВ «Кондитерська фабрика «Східні ласощі», яке запропонувало за лот стартову ціну у 2,1 млн грн. За інформацією Prozorro, станом на 26 листопада об’єкт приватизації вже продано новому власнику.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Східні ласощі» зареєстрована у 2008 році у Кропивницькому. Фірма зі статутним капіталом у 160 млн грн належить місцевому бізнесмену Костянтину Череднику.

Виробництво розташоване у Калуші та Кропивницькому. Кондитерська фабрика виготовляє халву, печиво, вафлі, торти та тістечка для брендів Norsu, Filler, MiMi, Bonday, Pionni. Продукцію компанії експортують у США, Канаду, Грузію, Азербайджан, Німеччину, Польщу, Румунію, Молдову та країни Балтії.