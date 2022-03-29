Автомобілів швидкої допомоги потрібно понад 200

Група компаній фармацевтичного ринку України, що об’єднує в собі величезну мережу аптек під торговими марками «Аптека «Подорожник», «Аптека «БАМ», «Ощад Аптека» (надалі – ГК «Мережа аптек «Подорожник») шукає автомобілі швидкої допомоги для ЗСУ для евакуації військових та цивільних із зони бойових дій.

«Швидких», як кажуть у компанії, треба багато – понад 200 авто, адже російські військові навмисно знищують карети швидкої допомоги, щоб зробити неможливим порятунок поранених.

«Ми шукаємо в Європі медичні спецавто категорій: «А», «Б», «С» (реанімація) та броньовані автомобілі швидкої допомоги. Готові придбати чи отримати в якості благодійної допомоги у великій кількості. Також нам необхідна допомога з оцінкою стану авто в різних країнах (Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Польща, Ізраїль та ін.) та доставкою їх в Україну», – каже фінансовий директор ГК «Мережа Аптек «Подорожник» Андрій Матківський.

Кожен, хто хоче взяти участь у цій місії чи має корисні контакти або інформацію може звернутись до керівника проекту Ольги Гречко за тел.: +380 67 784 07 44 або o.hrechko@da.lviv.ua.

Довідка: група компаній «Мережі аптек "Подорожник» здійснюють діяльність під торговими марками ТМ «БАМ» та ТМ «Ощад Аптека», «Подорожник» на фармацевтичному ринку понад 22 роки. Управляючою компанією є приватне підприємство «Соломія-Сервіс», засноване в 1998 році. Група налічує близько 1200 аптек, розташованих у всіх областях України. Постійними клієнтами мереж є понад 7 мільйонів українців, щодня аптеки відвідує близько 300 тисяч покупців.