Офіс прийматиме клієнтів у бізнес-центрі «KIVSH» за адресою вул. Шевченка, 120

Ario Law Firm, що представляє інтереси Андрія Садового, депутатів Львівської міської ради, членів партії «Самопоміч» та низки регіональних бізнесів, відкриває Західноукраїнський офіс у Львові.

Новий офіс юрфірми у Львові очолить Марта Сарвас, радниця Ario Law Firm. Вона ж зосередиться і на розвитку IT-практики та практиці міжнародного структурування бізнесу. Офіс прийматиме клієнтів у бізнес-центрі «KIVSH» за адресою вул. Шевченка, 120. Юристи обіцяють клієнтам зв’язок у режимі 24/7.

«Наша команда розвивається та розширюється не тільки кількісно та якісно, а й географічно. І коли запит на відкриття Західного регіонального представництва назрів, ми це зробили. Велика частка наших клієнтів – представники політичної та бізнес-еліти проживають та працюють тут», – сказав Олексій Воронько, керуючий партнер Ario Law Firm.

Юристи Ario Law Firm обіцяють клієнтам зв’язок у режимі 24/7

Зокрема, команда Ario Law Firm захищає інтереси Львівського міського голови Андрія Садового, керівниці управління комунальної власності Львівської міськради Інни Свистун, представляє депутатів Львівської міської ради, членів політичної партії «Самопоміч», Славську селищну раду, надає юридичні послуги низці регіональних бізнесів.

«Ми співпрацюємо з Ario Law Firm тривалий період часу. Я, безумовно, дуже сильно задоволений фаховістю цих людей, цих юристів. Це завжди оперативно, завжди якісно», - зазначив Сергій Отовчиць, представник ТОВ «Пивоварня Опілля».

Старший партнер Ario Law Firm Юліан Хорунжий зазначив: «Хоча сьогодні загальні тренди полягають у розширенні різного роду онлайн-форматів роботи та комунікації з клієнтами, ми почали відчувати, що нам не вистачає свого власного надійного місця у регіоні, де сконцентрована велика частина наших клієнтів. Відрядження адвокатів нашої команди до Львову відбуваються чи не щотижня. І вважаю, що онлайн-формат все-таки не зможе замінити живого спілкування. Також є ситуації, які потребують зустрічі адвоката тет-а-тет з клієнтом і це не говорячи про представництво у судах чи під час проведення слідчих дій».

Ario Law Firm спеціалізується у практиках: «Корпоративне право», «Судова практика», «Податкова практика», «White-Collar Crime», «Захист бізнесу», «Кримінальне право та процес», «Банкрутство та реструктуризація», «Господарське право», «Медичне право», «IT-право», «Міжнародне структурування бізнесу», «Антимонопольне право», «Законотворчість та GR» тощо. Унікальною конкурентною перевагою команди є активна участь команди Ario Law Firm у законотворчості. Партнери долучені до розробки та імплементації низки важливих реформ, що вплинули на економіку України.

Провідні позиції Ario Law Firm відзначають авторитетними українськими та міжнародними рейтингами, серед яких Chambers Europe 2021, The Legal 500, IFLR 1000, Benchmark Litigation тощо.

* публікація підготована прес-службою Ario Law Firm