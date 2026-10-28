Компанія Popovich Bus займається перевезеннями з України до Словаччини та Чехії

Правоохоронці передали до суду кримінальну справу закарпатця Івана Поповича, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, перевізник відшкодував до бюджету понад 4,5 млн грн податків.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки у середу, 28 жовтня, протягом 2025 року підозрюваний надавав послуги у сфері міжнародних пасажирських перевезень. Він отримував від водіїв автобусів готівку за виконані рейси із Закарпаття до Словаччини та Чехії.

«Загальна сума отриманих коштів становила 19,8 млн грн. Водночас цей дохід не було задекларовано, а відповідні податки та збори не сплачено до бюджету», – зазначили в БЕБ.

За висновками експертів, закарпатець не сплатив понад 4,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Під час досудового розслідування перевізник повернув у бюджет усю суму. З огляду на повне відшкодування завданих державі збитків до суду скерували клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

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За даними судового реєстру та аналітичної системи Youcontrol, обвинувачений у справі – мешканець Хустського району Іван Попович. Громадянин із таким прізвищем та ініціалами є засновником компанії Popovich Bus, яка займається регулярними пасажирськими перевезеннями з України до Словаччини та Чехії.