Відомого львівського активіста та ветерана АТО звинуватили у фальсифікації бойового поранення

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Максим Каменецький служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді

Відомого у Львові та Винниках учасника громадського формування «УСУ АТО» та колишнього військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Максима Каменецького звинуватили у фальсифікації бойового поранення.

У вівторок, 8 жовтня, інформацію про те, що поранення Каменецького несправжнє, поширив на сторінці ГО «Інвалідів - учасників бойових дій АТО» м. Винники інший місцевий ветеран Віталій Кобрин. Він відреагував на допис Максима Каменецького від 5 жовтня, в якому останній опублікував фото власної потилиці зі слідами хірургічного втручання. Пост був частиною флешмобу ветеранів АТО із хештегом #вибачте_що_ми_не_здохли.

Скріншоти дописів у Facebook Віталія Кобрина та Максима Каменецького

У коментарях до цього допису на уточнююче питання Максим Каменецький повідомив, що його поранило осколком зі снаряду реактивної системи залпового вогню «Град». Віталій Кобрин, який служив командиром відділення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, заявив, що Максим Каменецький ніколи не брав участі в бойових діях під час російсько-української війни і не міг отримати поранення внаслідок обстрілів. Ветеран звинуватив Каменецького у використанні статусу учасника АТО задля «недостойних вчинків». У коментарі ZAXID.NET Віталій Кобрин пояснив, що Максим Каменецький вже тривалий час і не лише в соцмережах розповідає про поранення внаслідок влучання осколка «Граду».

«До такого викриття мене спонукало те, що Максим Каменецький вдається до маніпуляцій, використовуючи статус учасника бойових дій. Він написав про поранення від «Граду», а після мого допису видалив коментар», – розповів Віталій Кобрин.

Віталій Кобрин під час військової служби у зоні АТО (фото Віталія Кобрина)

Після викриття та розголосу пост про поранення Максима Каменецького зник із публічного доступу на його сторінці. У коментарі ZAXID.NET Каменецький визнав, що ніколи не отримував поранення внаслідок обстрілу «Градом», пояснивши, що отримав травму під час проходження військової служби в зоні АТО.

«У 2014 році я проходив службу в зоні АТО і отримав важку травму. Я неправильно приземлився після стрибка і мені перетиснуло хребтову артерію. В мене перестало нормально битись серце, німіли руки і ноги. Мене забрали у Львівський військовий госпіталь і зробили операцію. Через місяць я повернувся в зону АТО», – розповів Максим Каменецький.

Він також заявив, що коментар про поранення внаслідок «Граду», був жартом у відповідь на допис побратима, з яким він разом воював.

«Він жартома запитав мене, що сталося. Я пожартував у відповідь про «Град». Це наш внутрішній жарт, який перекрутили», – пояснив Каменецький.

Нагадаємо, що раніше Максим Каменецький як член громадських формувань фігурував у низці вуличних акцій та конфліктів у Львові та Винниках. Зокрема він представляв групу мешканців Винників під час акцій проти будівництва заводу гарячого цинкування. У 2018 році Максим Каменецький та інші члени «УСУ АТО» відзначилися в конфлікті навколо незаконної забудови подвір’я будинку на околиці Винників. Тоді місцеві мешканці звинувачували членів угрупування в погрозах та фізичному насильстві. ZAXID.NET детально описував конфлікт у Винниках та інші прояви вуличної активності «УСУ АТО».