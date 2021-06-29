Туроператор Coral Travel розпочинає чартерну програму зі Львова до Халкідіки

3 3-го липня один з лідерів туристичного ринку України туроператор Coral Travel розпочинає чартерну програму зі Львова до популярного грецького регіону Халкідіки (аеропорт Салоніки). Авіарейси будуть виконуватися на літаках авіакомпанії МАУ щосуботи до 18 вересня.

За словами директорки Coral Travel Тетяни Прокопенко, компанія пропонує можливість відпочинку в усіх курортних зонах регіону Халкідіки – від півострова Кассандра, який часто обирає молодь, до спокійного відпочинку на узбережжі Сітонії в оточенні соснового лісу. Є також варіанти з розміщенням максимально близьким до святої гори Афон.

Півострів Халкідіки є одним з найпопулярніших туристичних регіонів Греції. Такій популярності він завдячує унікальній, за своєю красою, протяжній береговій лінії з численними затоками та бухтами. Півострів ніби навмисне створений природою для сонячного середземноморського відпочинку. Тут є все: респектабельні сімейні готелі, молодіжні клуби, руїни античних міст, традиційні таверни. А любителям історії буде цікаво побачити руїни древніх фортець, та взявши екскурсію – морську прогулянку, побачити з моря діючі монастирі на горі Афон.

Туристів також чекає найбільший грецький острів Крит. Тут велика кількість античних пам'яток, багата та дуже смачна кухня.

Coral Travel пропонує безліч варіантів відпочинку з вильотом зі Львова:

Греція

Іракліон (о. Крит), 2 рази на тиждень

Салоніки (курорт Халкідіки), 1 раз на тиждень

Туреччина:

Анталья, вильоти щодня

Даламан, 1 раз на тиждень

Бодрум, 1 раз на тиждень

Єгипет:

Хургада, 3 рази на тиждень

Шарм-ель-Шейх, 2 рази на тиждень

Для бронювання доступні тури на різний бюджет та різної тривалості, від поїздки на вікенд на 3-4 дні, до відпустки на 7 \ 10 \ 14 днів.

Під час планування відпустки за кордон, уважно ознайомтеся із чинними правилами відвідування тієї чи іншої країни, а також із правилами повернення до України. Читайте актуальну інформацію на сайті туроператора.