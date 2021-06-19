Міністерство туризму Греції оновило умови в’їзду до країни для туристів. Про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Для в’їзду достатньо показати лише негативний експрес-тест на коронавірус. Експрес-тест має бути зроблений не пізніш як за 48 годин до часу прибуття.Як і раніше, в’їзд до Греції дозволений і за ПЛР-тестом – його потрібно зробити не пізніш як за 72 години до часу прибуття в країну, зазначає Управління цивільної авіації Греції.

Окрім тесту, на в’їзді можна показати й сертифікат вакцинації за стандартом, затвердженим у ЄС (в Україні, нагадаємо, його обіцяють видавати вже з липня), або документ, який засвідчує, що ви перехворіли Covid-19 за два-дев’ять місяців до в’їзду.

Окрім цього, тепер дітям віком до 12 років в’їзд до Греції дозволений без будь-яких документів, які підтверджують їхній Covid-статус. Раніше максимальний вік становив 6 років; його підвищили за рекомендаціями ЄС.

Решта правил щодо в’їзду в Грецію залишаються незмінними – зокрема, перед прибуттям потрібно заповнити спеціальну форму. Для подорожувальників із низки країн (зокрема й України) по прибутті не потрібно йти на самоізоляцію.