Роботодавець може обмежити відпустку працівника, проте є обов'язковий мінімум на відпочинок

Зараз трудові відносини між роботодавцем та працівником регулюються законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який Верховна рада ухвалила в березні 2022 року. Що цей документ говорить про щорічні відпустки, на сайті Української Гельсінської групи розповів доктор юридичних наук, експерт Українського центру соціально-правових досліджень Володимир Бурак.

Тривалість щорічної відпустки

У мирний час працівник щороку має право на основну відпустку у 24 календарні дні. Деякі працівники мають подовжену відпустку, наприклад, освітяни, які мають право відпочивати до 56 днів. Це також стосується низки професій з небезпечними умовами роботи.

В законі «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану йдеться, що під час дії воєнного стану роботодавець може обмежити основну відпустку до 24 календарних днів.

Тобто якщо за законом людина має право на відпустку більшої тривалості, то роботодавець за своїм рішенням може обмежити кількість днів відпочинку. Проте це його право, а не обов’язок. І стосується воно лише щорічних основних відпусток та не поширюється на додаткові, соціальні та інші відпустки.

Також важливо, що обмеження у 24 календарні дні не стосуються педагогів, освітян та науковців.

Працівники критичної інфраструктури

В період дії воєнного стану роботодавець може обмежити будь-який вид відпустки для працівників, залучених до робіт на об’єктах критичної інфраструктури, до виробництва товарів оборонного призначення або виконання мобілізаційного завдання. Ця норма не стосується тільки декретної відпустки і відпустки по догляду за дитиною.