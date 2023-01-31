Майже добу 100 вулиць у Залізничному районі Львова будуть без води

Завтра, 1 лютого, з 08:30 і до 06:00 2 лютого, 100 вулиць у Залізничному районі Львова будуть без води. Її подачу призупинять через заміну аварійної ділянки водопроводу на вул. Городоцькій, 226. На час проведення ремонтних робіт мешканців просять зробити запас води. Про це повідомляють у Львівській міській раді.

Зокрема, без водопостачання будуть вулиці: Повітряна, Сяйво, Олесницького, Тісна, Мирна, Скромна, Чижевського, Моторна, Пропелерна, Доробок, Вигоди, Пілотів, Низинна, Ловецька, Сірка, Підлісна, Потебні, Суботівська, Нечая, Косинського, Широка, Невелика, Дідушка, Олешківська, Планерна, Ангарна, Орельська, Сластіона, Гніздовського, Рудненська, Самарська, Кондратюка, Гайова, Чагарникова, Курмановича, Гречана, Грузинська, Кавказька, Лукича, Житня, Вівсяна, Церетелі, Пшенична, Самбірська, Рівненська, Ірчана, Ліщинова, Вільхова, Городоцька (парна сторона від №166 до №306, непарна сторона від №241 до №371), Виговського (парна сторона від №1 до №71, непарна сторона від №1 до №31), Кричевського, Дрогобицька, Дубнівська, Підгаєцька, Дальня, Полтави, Корсунська, Лютнева, Бакинська, Агабек-Заде, Флінти, Величка, Журавлина, Малицької, Дозвільна, Ряшівська, Сигнівка, Головатого, Годованця, Сигнальна, Гірника, Вагонна, Паровозна, Яворницького, Баштанна, Караджича, Мисливська, Любінська (парна сторона від №48 до №196, непарна сторона від №71 до №217), Терлецького, Патона, Євського, Гіацинтова, Тюльпанова, Трещаківського, Камінна, Каховська, Гарматія, Д.Апостола, Тернова, Болбачана, Сполучна, Ганцова, П'ясецького, Збиральна, Конюшинна, Білогорща, Північна, Авіаційна, Зимноводівська, Станційна.

Після завершення ремонтних робіт буде промивка вуличної водопровідної мережі, тож можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.