Львівська обласна психіатрична лікарня, куди відправляли вихованців ребцентру

Вихованців Великолюбінського реабілітаційного центру через «погану поведінку» відправляли до психіатричної лікарні. Після моніторингових візитів у ребцентр восени 2024 року омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що дітям погрожували психлікарнею, але журналісти NGL.media розповіли, що це були не погрози, а багаторічна практика. Офіційно за 2024 рік до психлікарні відправили 15 вихованців, а за 2023 рік – 20. Коли у вересні 2024 року директора ребцентру Степана Мащака відсторонили, то на таку «реабілітацію» не відправили жодну дитину.

Журналісти поспілкувалися з колишньою вихованкою ребцентру Настею Ваньо, яка потрапила у заклад 2017 року, й пробула там чотири роки. За її словами, директор Степан Мащак говорив дівчатам, що вони «будуть проститутками», а вчителів закликав бити вихованців за непослух. Настя Ваньо пригадала, що за «погану поведінку» мінімум п'ять разів потрапляла до психлікарні.

Дівчина розповіла про один з випадків, після якого потрапила в лікарню. «До мене прив’язався кіт і я забрала його в інтернат. Вихователька мене попередила, що за таке відправлять в психушку. Але я не побоялася і взяла кішку з собою, назвала її Джой», – розповідає Настя.

Коли про це дізнався директор Степан Мащак, то хотів забрати кішку, але вона заховалася під диваном. За словами Насті Ваньо, він почав погрожувати «Кульпарківською». Дівчина вже там була, тому вирішила втекти з інтернату. Вона заховалася у закинутому будинку, але коли почало темніти, то повернулася в ребцентр, де на неї чекала поліція.

«Один з поліцейських вдарив мене в обличчя і копнув. Він був злий. Я пояснювала, що не хочу в психлікарню, але це не мало значення. Мене посадили в машину і відправили на "реабілітацію" в дурку. Нас будили о сьомій, видавали таблетки й перевіряли роти, щоб ми ковтнули. Далі на дві-три години пускали вихователів. Потім можна було дивитися мультик «Зоотрополіс», який вмикали по колу протягом дня. Але найгірше це уколи, від них я почувалася як овоч, просто дивилася в стіну», – згадує Настя Ваньо.

NGL.media зателефонували директору Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богдану Чечотці. Він припустив, що слова Насті Ваньо можуть бути «маніпуляцією», але не зміг цього обґрунтувати. Чечотка запевняє, що всі діти, які потрапляли до психлікарні, мали для цього медичні покази.

«Можу вас запевнити, що завідувачка дитячого відділення Оксана Лемашко християнка і має правильні цінності. Ну, і діти, які до нас звідти приїжджали – дуже важкі, зрозумійте мене правильно», – сказав директор психлікарні.

Зазначимо, що 64-річний Степан Мащак очолював Великолюбінський ребцентр впродовж 20 років. Після звільнення у торік у грудні в інтернаті залишилася працювати його дружина Олександра, яка відмовилась від коментарів. У Степана Мащака також є троє синів. Один з них, 33-річний Андрій Мащак, 2023 року створив прийомну сім’ю й нібито взяв під опіку дівчинку з інтернату, який тоді очолював його батько. Однак дитина досі мешкає і навчається в інтернаті. NGL.media зазначає, що фіктивна опіка може бути пов'язаною з тим, що Андрій Мащак отримав відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, що про насильство у навчально-реабілітаційному центрі для дітей з порушеннями розвитку у Великому Любіні стало відомо у вересні 2024 року. Тоді вихованці скаржилися на побиття, погане харчування та сексуальне насильство. Станом на березень 2025 року у ребцентрі з 57 дітей залишились приблизно 20.

Додамо, що цілодобово в українських інтернатах перебувають 25,6 тис. вихованців. Однак з них лише менше як 5 тис. дітей є сиротами чи позбавлені батьківського піклування. Решта вихованців мають законних батьків й потребують соціальної підтримки, а не ізоляції в інтернатах. NGL.media розповідає, що у 2024 році для понад 700 дитячих інтернатів Україна витратила майже 11,4 млрд грн. На одну дитину виділяють приблизно 37 тис. грн в місяць, але насправді 90% грошей не доходять до дітей: їх витрачають на оплату комунальних послуг та на зарплати персоналу.