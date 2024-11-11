НРЦ у Великому Любені опікується дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку

Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини озвучили результати моніторингової перевірки у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі. Представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова під час брифінгу 11 листопада у Києві зазначила, що під час візиту до закладу виявили серйозні порушення умов утримання і захисту прав дітей, пише «УП. Життя». Зокрема те, що дітям вводили препарати, які обмежують рух.

За словами Ірини Суслової, на момент перевірки у Великолюбінському НРЦ перебувало 57 дітей: троє сиріт, 25 дітей, позбавлених батьківського піклування, 12 дітей у складних життєвих обставинах та 17 дітей без визначеного статусу.

Посадовці під час візиту виявили факти фізичного та психологічного насильства у закладі, а також випадки залякування.

«Один хлопчик розповів, що вважає покарання побиттям палицею нормальним, бо, на його думку, порушення правил виправдовує насильство з боку керівництва. Дітей лякають обласною психіатричною лікарнею: їм кажуть, що відвезуть на "вісьмірку" – так називають обласну психіатричну лікарню з дитячим відділенням», – розповіла Ірина Суслова.

Представниця Уповноваженого з прав дитини додала, що комісія дізналася про те, що дітям вводили препарати, які спричиняють втрату здатності рухатися.

«Переглядаючи особові справи, ми помітили, що у цих дітей немає жодного діагнозу, який би вимагав госпіталізації до психіатричного закладу. Це викликає серйозні питання про обґрунтованість таких дій. У наших рекомендаціях ми закликали Міністерство охорони здоров’я провести службове розслідування та вжити відповідних заходів», – зазначила вона.

Вона додала, що понад половина дітей не мають особливих освітніх потреб – це свідчить про штучне збільшення кількості вихованців закладу.

«Хоча це освітній заклад, підготовка дітей була слабкою. Для ефективного навчання дітей різних категорій потрібно розробити індивідуальні програми, які б відповідали їхнім потребам. Натомість у цьому закладі були відсутні спеціальні програми. Недоліки у навчанні стали особливо очевидні, коли я особисто спостерігала за одним із уроків для дітей 6-8 класів», – зазначила Ірина Суслова.

Також в НРЦ не забезпечені базові умови проживання. До прикладу, не було зубної пасти і щіток, туалетного паперу. А ще у навчально-реабілітаційному центрі відсутній пропускний режим: ворота завжди відкриті і будь-хто може зайти на територію.

Нагадаємо, у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі ведеться розслідування через ймовірне насильство над дітьми. На час слідства призначили нову тимчасову керівницю, а дітей перевели в інші заклади. Інше розслідування було через побиття вихователькою учениці з інвалідністю, їй вже винесли вирок.