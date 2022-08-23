Уряд підтримав ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України про посилення відповідальності за дітей під час евакуації. Тепер вихователі, котрі відмовляються вивезти дітей на безпечніші території під час обов’язкової евакуації, можуть втратити право опікуватися ними.

«Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації», – повідомила у вівторок, 23 серпня, прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначається у повідомленні, держава доручить дітей відповідальнішим вихователям вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.

«Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, у яких передбачається цілодобове перебування дітей», – додали у Мінреінтеграції.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що наразі триває обов’язкова евакуація з Донеччини. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхали близько 10 тис. мирних громадян.

Нагадаємо, 11 серпня Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що після обов’язкової евакуації з Донеччини її можуть поширити на інші регіони.