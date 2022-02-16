Чоловік своєї вини за смертельну аварію не визнав

Викладачу Хмельницького національного університету Валентину Цимбалюку, який умовно-достроково вийшов з в'язниці після смертельної ДТП, заборонили керувати авто впродовж року та чотирьох місяців. Після виходу з в'язниці чоловік домігся відновлення права керувати авто, але прокуратура Хмельниччини скасувала рішення суду, позбавивши викладача водійського посвідчення.

Смертельна аварія за участі викладача Хмельницького національного університету Валентина Цимбалюка сталася у лютому 2017 року. Тоді він разом з трьома попутниками, яких взяв через «BlaBlaCar», їхав із Хмельницького у Рівне. Поблизу села Кам’янка під Славутою водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. У цій аварії загинули 30-річна жінка та 32-річний чоловік, а 21-річний студент Хмельницького національного університету отримав важкі травми. Усі вони перебували в автомобілі Валентина Цимбалюка.

Сам викладач у суді свою вину не визнав, не погоджуючись, що перевищив швидкість під час обгону. Втім, у серпні 2017-ого Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок, яким засудив водія на 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. З 2017 року Валентин Цимбалюк відбував покарання на Рівненщині. У 2020 році йому вдалося звільнитися від відбування частини основного покарання умовно-достроково.

«Проте викладач звернувся про звільнення його і від додаткового покарання – позбавлення права керування транспортним засобом. Однак у цій частині обвинуваченню вдалося відстояти позбавлення винуватця ДТП права керувати авто ще на 1 рік 4 місяці», – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

У 2021 році видання «ВСІМ» повідомляло, що засуджений за смертельну аварію викладач Хмельницького національного університету повернувся до роботи.