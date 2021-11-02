У Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут виховують учнів з 12 років, які потім можуть продовижи навчання військових академіях

Офіцера-вихователя Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут Ігоря Ніконова уже вдруге звільнили за агресивну поведінку щодо учнів. Вихователь звертався до ліцеїстів матом, принижував та погрожував їм фізичною розправою. Свої дії Ніконов пояснює намаганням підготувати підлітків до «майбутньої роботи в силових структурах». Один раз Ніконову вдалося поновитись на посаді і повернутись у ліцей, але після другого звільнення львівський суд став на сторону учнів.

У рішенні щодо Ігоря Ніколова вказано, що вихователь військового ліцею імені Героїв Крут Ігор Ніконов регулярно принижував ліцеїстів, звертався до них матом та погрожував фізичною розправою. Ніконов працював на посаді офіцера-вихователя з 2016 року. Через скарги учнів у вересні 2020 року керівництво ліцею вирішило звільнити Ніконова з ліцею, втім йому вдалося поновитись через суд. Незабаром після поновлення Ігоря Ніконова знову звільнили, однак судячи зі всього, його поведінка не змінилась.

Так, у травні 2021 року учні 10-г класу ліцею написали скарги на вихователя Ніконова, де розповіли про його агресивну поведінку. Зокрема, 11 травня під час самостійної підготовки Ігор Ніконов в розмові з ліцеїстами висловлювався до них матом і казав, що якщо вони не будуть дотримуватись його вимог, вони «будуть сідати на свічку з презервативом», «будете сосати», «надінете презерватив на паличку», обзивав учнів, показував непристойні жести та зневажливо висловлювався щодо євреїв.

Один з ліцеїстів в своєму поясненні написав, що Ігор Ніконов «прирівнював ліцеїстів до кроликів, які ї***ся», а далі в примітці дописав, що дослівно всі висловлювання вихователя не може повідомити, оскільки соромиться їх писати. Окрім того, Ігор Ніконов погрожував учням фізичною розправою та хвалився ліцеїстам тим, що неодноразово копав учнів. Один з учнів також розповів, що Ніконов змусив його 25 разів віджатись від землі, вважаючи, що він недостатньо готується до уроків.

Загалом про таку поведінку Ігоря Ніконова розповіли 22 ліцеїсти. Обурені поведінкою вчителя учні звернулися до класної керівнички Оксани Новотної і розповіли їй про агресивну поведінку вихователя. Пізніше учні написали пояснювальні записки керівництву ліцею, де описали, як саме їх принижував Ігор Ніконов.

«Коли Ніконов прийшов до ліцею ще у 2016 році, діти одразу почали називати його «батон», не знаю чому. Складалось враження, що він відповідальний. Але потім стало зрозуміло, що він не робить так, щоб діти вчилися, а викликає в дітей страх. Коли його дали вихователем до мого 10 класу уже цього року, я була дуже розчарована, бо це людина, яка не вміє комунікувати ні з вчителями, ні з учнями», – розповіла ZAXID.NET класна керівника 10-г класу Оксана Новотна.

Під час службової перевірки у ліцеї Ігор Ніконов відмовився надати письмові пояснення щодо вживання нецензурної лексики та приниження ліцеїстів. Після проведення службового розслідування 14 травня начальник ліцею Юрій Гусар вдруге звільнив Ігоря Ніконова. Однак Ніконов знову подав до суду, бо планував повернутись на свою посаду вихователя.

Ігор Ніконов багато років працював на керівних посадах у військовй сфері, а у 2016 році прийшов на посаду вихователя у ліцей імені Героїв Крут

6 жовтня 2021 року Личаківський районний суд розглянув позов Ніконова. На суді Ніконов зізнався, що висловлювався матом до ліцеїстів. Він пояснив свої дії тим, що «готує їх до майбутньої роботи в силових структурах». Ніконов попросив суд не зважати на пояснення неповнолітніх ліцеїстів, оскільки їх брали без дозволу батьків.

Суддя Григорій Жовнір відмовив Ігорю Ніконову у поновленні на посаді, оскільки екс-вихователь не довів незаконність свого звільнення. Ігор Ніконов ще може подати апеляційну скаргу на це рішення.

Начальник військового ліцею полковник Юрій Гусар розповів ZAXID.NET, що окрім Ніконова в навчальному закладі раніше працювали й інші вихователі, які використовували доволі жорсткі методи виховання, втім навіть вони не дозволяли собі настільки зневажливо ставитись до ліцеїстів.

«Коли я прийшов у ліцей в 2018 році, то вразило те, що сама система і робота вихователя зводилася до того, щоб бути спостерігачем, та страшилкою для ліцеїстів. Ми одразу сказали, що змінюємо систему виховання на сучасні підходи довіри та відповідальності. При цьому ми відкинули муштру та зневагу. Не всі вихователі змогли працювати з новими підходами і близько 10 з них самостійно пішли», – розповів Юрій Гусар.

За його словами, працювати з Ігорем Ніконовим було найважче, оскільки він продовжував користувався застарілими методами виховання.

«Ніконов був єдиним офіцером-вихователем, який мав стягнення від попереднього керівництва за погане виконання своїх обов’язків. Однак ми почали з нового аркуша будувати стосунки. У перший ж день Ніконов відмовився ходити у формі Збройних сил України, і сказав, що буде вдягати лише свою стару льотну форму. Коли ми аналізували його роботу, то також було багато питань, які він сприймав в образу, з агресією та у присутності вихованців висловлювався некоректно. Тому за таку поведінку та невиконання обов’язків його звільнили перший раз, а потім після поновлення, коли він дозволяв собі принижувати і залякувати учнів, звільнили вдруге», – розповів Юрій Гусар.

ZAXID.NET звернувся до Ігоря Ніконова по коментар щодо цієї ситуації, однак на момент виходу цього матеріалу він не відповів журналістці.

Судячи з інформації на Facebook-сторінці підполковника Ігоря Ніконова, він багато років займав різні керівні військові посади. Зокрема, протягом 2008-2011 років він був начальником офіцерів запасу і кадрів Личаківсько-Шевченківського залізничного ОРВК. Вихователем у ліцеї імені Героїв Крут Ніконов працював з 2016 року.