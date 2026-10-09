Віллу пропонують як інвестиційний проєкт

Фонд «Спадщина.Ua» відреставрував автентичні елементи сторічної вілли у місті Бібрка на Львівщині, яку купили на аукціоні три роки тому. Історичну садибу назвали «Американка» через те, що її господар Ян Грабовський їздив на заробітки до Америки, щоб звести для родини дім. На стінах знайшли різностильові розписи, зокрема з панорамою містечка.

Крім основного будинку, на обійсті є ще мурована господарська будівля з водонапірною вежею, а також старий льох. «Вілла Американка» має первісне планування приміщень з деталями інтер’єру, чавунні радіатори, котел «Відень». Там збережена автентична столярка з латунними ручками та розписи на стінах. Особливо цінним є фриз із краєвидами історичної Бібрки. Фахівці реставраційної майстерні «Гарда» провели консервацію та тонування розписів.

«Кожне приміщення вілли мало власну декоративну програму. Тут виявили рослинні орнаменти, композиції зі східними мотивами, декоративне оздоблення з рисами пізньої сецесії та раннього ар деко», – зазначають у фонді.

Збережені розписи вілли «Американка»

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Згідно з історичною довідкою, віллу почали зводити перед Першою світовою війною, а завершили у 1920–1921 роках. Її власник Ян Грабовський був підприємцем. Кілька років він працював у США, де заробив гроші на великий будинок площею 264 м² з сучасними інженерними рішеннями.

«На початку ХХ століття це було одне з найбільш технологічно оснащених приватних обійсть Бібрки: власна свердловина, водонапірна вежа, водогін, каналізація, електрика та система опалення. Частина історичного обладнання збереглася до сьогодні», – зазначають у «Спадщина.Ua».

Загальне планування вілли збережене

У радянський час віллу конфісували, потім у ній працювала лікарня ветеринарної медицини.

Як зазначають у фонді, віллу купили у 2023 році на аукціоні. Проте всі роботи з нею провели в останній період. Автентичні вікна та двері відреставрували. Ті, що були непридатними до відновлення, замінили новими, проте виготовили за історичними аналогами. Функціональними навіть є деякі автентичні чавунні радіатори. Залишилося відреставрувати підлоги та сходи.

Садиба має збережені вікна, двері та чавунні радіатори

Водночас будинку додали сучасного комфорту. Проклали внутрішні комунікації (опалення, електрифікацію, водопостачання та каналізацію). На цокольному поверсі понизили рівень підлоги, інженерні мережі адаптували під можливість облаштування кухні.

«Спадщина.Ua» пропонує віллу потенційному інвестору і бачить у цьому будинку варіант нового простору гостинності, культури та гастрономії.

«Особливо перспективним бачиться формат ресторації галицької міської кухні початку ХХ століття із сучасним переосмисленням локальних гастрономічних традицій. Можливий сценарій: кав’ярня, пекарня або камерна ресторація в автентичних інтер’єрах», – каже теперішня власниця будівлі, засновниця «Спадщина.Ua» Гaннa Гaвpилiв.

Водонапірна вежа

У господарській споруді після реконструкції можна облаштувати простір для подій чи прийому туристичних груп. Велика територія на 0,38 га добре адаптується під літні тераси, сад, камерні культурні події та відпочинкові зони.