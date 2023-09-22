Вінілова підлога від відомих виробників не містить шкідливих для людини складників

Все більшу популярність на ринку вінілова підлога. Вініл – це синтетичний матеріал, що вирізняється хорошою стійкістю до багатьох кислот, лугів та різноманітних розчинників. Вінілова підлога – це сучасне багатошарове підлогове покриття, виготовлене на основі вінілу (ПВХ). На ринку цей матеріал можна зустріти під різними назвами – вініло-кварцева плитка, вініловий ламінат, вінілова плитка. Про особливості, переваги та недоліки такого підлогового покриття розповідає «Альберо».

Структура вінілової підлоги

Довговічність та міцність покриття стає можливим завдяки надійність конструкції. Структура вінілового покриття містить, щонайменше, 5 основних шарів:

1. Нижній або композитний. Це підкладка ПВХ, іноді із наповнювачем із кварцового піску. Потрібна для стабілізації покриття, витримує основні механічні навантаження, забезпечує безшумність, попереджує розриви та зменшує коливання.

2. Балансовий. Складається із скловолокна. Головне завдання цього шару – зміцнити структуру та зберегти правильну форму під час навантаження.

3. Базовий. Це суцільний вініловий шар, до якого можуть додаватися крихта із кварцу, скловолокно чи пластифікатори. Забезпечує покриттю міцніть та гнучкість.

4. Декоративний шар. Саме він визначає, якого кольору та з якою фактурою буде вінілова підлога. Для кращого захисту від вицвітання його іноді покривають захисними лакам чи спеціальними плівками.

5. Захисний, або верхній шар. Виготовляється із поліуретану. Є повністю прозорим, а тому непомітний ззовні. Потрібен для захисту від механічний та хімічних пошкоджень, захисту від вологи. Саме завдяки йому вінілові підлоги можна мити з додаванням миючих засобів. Він попереджує появу плям, не дає бруду проникнути всередину вінілового шару, робить непомітними дрібні подряпини. Чим товстішим буде захисний шар, тим більш якісним буде і сам виріб.

Окрім названих обов’язкових шарів, структура вінілової підлоги може містити й інші додаткові частини. Таким, наприклад, є акустичний шар, що сприяє кращій звукоізоляції. Також готові плити можуть покриватись додатковим лаковим шаром, для ще більшої стійкості до вологи та ультрафіолету. Між собою усі шари з’єднуються під впливом високої температури та тиску.

Зовнішній вигляд

Однією із основних переваг вінілової підлоги є різноманіття дизайнерських рішень. Таке покриття може імітувати найрізноманітніші природні матеріали. Особливою популярністю користується вінілова підлога під граніт, мармур, дерево (ясен, дуб, горіх, сосну), під плитку, бетон, текстиль.

За своєю фактурою цей матеріал може бути рельєфним, гладким, із різноманітними переплетеннями. Гарно виглядає вінілова поверхня з ефектом «тиснення в регістр». Така обробка забезпечує повний збіг малюнку та текстури поверхні, тому забезпечується максимально вдала імітація природного матеріалу – річні кільця, пори, волокна деревини, шорсткість необробленого каменю.

Вирізняються вінілові покриття і за ступенем блиску. Вони можуть бути повністю матовими, з легким відблиском, глянцевими, «глибоко» глянцевими.

Оскільки матеріал легко ріжеться та обробляється, з нього можна отримувати елементи найрізноманітнішої форми, що забезпечує унікальність дизайнерського задуму.

Різновиди вінілового покриття

За призначенням:

побутовий – призначений для житлових приміщень із невеликими навантаженнями, клас зносостійкості – 23-31;

комерційний – підходить для приміщень із високою прохідність чи постійними навантаженнями, клас зносостійкості – 32-42.

Відповідно до формату (упаковки) вирізняють:

Рулон. Стандартним розміром рулонної вінілової підлоги вважається 2×25 м. Призначений він для приміщень з великою площею. Монтується лише на клей. Плитка. Випускається різної форми – квадрат, прямокутних, багатокутник. Дизайн та розмір у різних виробників відрізняються. До поверхні приклеюється завдяки спеціальним сумішам. Планка. Часто цей матеріал ще називають вініловим ламінатом, адже такий виріб найчастіше імітує дерев’яну дошку. Продається, здебільшого, у формі прямокутників із довжиною 900-1300 мм.

За способом монтажу вирізняють:

клеєву вінілову підлогу – укладається на клеєві суміші;

замкову – елементи покриття з’єднуються між собою завдяки спеціальним замковим системам.

Недоліки вінілової підлоги

Перед початком монтажу вінілової підлоги, потрібно подбати, щоб основа була ідеально рівною та чистою. Оскільки матеріал дуже тонкий (до 5 мм), навіть невеликі нерівності та часточки сміття можуть зіпсувати вигляд покриття. Матеріал не піддається реставрації. Тому після закінчення терміну його експлуатації, а також у разі сильних пошкоджень покриття доведеться поміняти повністю. Несумісність з гумою. Внаслідок хімічної реакції від гумових предметів на покритті можуть залишатися жовті плями.

Переваги вінілової підлоги