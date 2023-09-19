Поширена причина передчасного зносу дешевого ламінату – контакт зі значною кількістю води

Тривалість служби ламінату багато в чому залежить від правильності повсякденного догляду. Для щоденного прибирання і чищення треба застосовувати спеціальні засоби, а також дотримуватися кількох нескладних правил. Чим доглядати ламінат і як робити це правильно, щоб уникнути дефектів, розповідає «Альберо».

Повсякденний догляд за ламінатом

Поверхневий шар ламінату – це спеціальна плівка з акрилової смоли, яка містить включення мінералів. Саме вона робить його дійсно стійким до зносу та привабливим. І щоб цей шар залишався гарним, необхідно обов'язково захистити його від основного абразиву – частинок піску. Тому, якщо у квартирі є ламінат, на вході потрібно покласти прогумований килимок, який буде періодично чиститися.

Зазвичай у квартирах і будинках здійснюється укладання ламінату з меншою зносостійкістю, ніж на громадських об'єктах. Тому пересуватися по ньому треба лише в домашньому взутті, а на ніжки меблів бажано наклеїти гумові підкладки.

Ще одна поширена причина передчасного зносу дешевого ламінату – контакт зі значною кількістю води. Якщо рідина проникає всередину міжпанельних швів, вона викликає розбухання внутрішнього шару (планки, виготовленої з деревної стружки і з'єднаної з клеєм). Здебільшого всі види ламінату можна періодично протирати вологою, гарно віджатою ганчіркою. Підлоги з панелей ламінату 33 класу можна чистити мийним порохотягом. Водночас щоденне вологе прибирання можливе лише у тому випадку, якщо ваше підлогове покриття є водостійким.

Особливості вологого прибирання:

воду необхідно використовувати чисту і теплу, температурою в межах 35-44°С;

щоб боротися з інтенсивними забрудненнями, треба використовувати спеціальний засіб по догляду за ламінатом (легко купити в супермаркеті);

щоб ламінат блищав, розчиніть у воді 9% оцет (на 5 л використовуйте всього 1 ст. л. оцту), аналогічний ефект дасть і лимонний сік;

здійснюючи вологе прибирання, дуже добре відтискайте ганчірку, щоб вона не була сильно мокра;

для сухого прибирання скористайтеся фланелевою ганчіркою або серветкою з мікрофібри;

починайте прибирання від вікон і поступово просувайтеся до дверей, так ви зможете уникнути ходьби вологими, вимитими ділянками;

закінчивши прибирання, протріть ламінат сухою ганчіркою, і він буде виглядати як новий;

застеляти підлогу килимком можна буде тільки після повного висихання ламінату.

Особливості догляду за різними типами ламінату

Матова поверхня більше збирає на себе бруд, якщо порівнювати з глянцевою (незалежно, темний ламінат чи світлий). Однак доглядати за нею трохи простіше, особливо, якщо придбати спеціальний спрей. Догляд за ламінатною підлогою матового типу може здійснюватися за допомогою зволоженої ганчірки, але потім потрібно обов'язково протерти поверхню сухою ганчіркою.

Глянець не так сильно притягує бруд, але, як показують відгуки, на ньому видно всі сліди (відбитки) і легко з'являються подряпини. Цей різновид підлоги потрібно регулярно прибирати і не ходити по ньому босоніж.

Багато користувачів цікавляться тим, як доглядати за ламінатом з фаскою, адже в ній з легкістю накопичується вода. Варто уважно стежити, щоб рідина не потрапляла в фаску, і протирати ламінат після вологого прибирання насухо.

Догляд за ламінованою підлогою білого кольору передбачає використання спеціальних засобів, а також дуже часте промивання ганчірки при виконанні вологого прибирання.

Засоби догляду при різних забрудненнях

Повсякденний догляд за підлогою з ламінату може здійснюватися за допомогою різних засобів, однак виробники ламінату настійно рекомендують проводити їхнє тестування перед застосуванням десь на непомітній ділянці підлоги.

Екстрений або плановий догляд за ламінатом в домашніх умовах може проводитися з використанням:

теплого розчину дитячого шампуню;

уайт-спіриту – він допоможе видалити пляму від помади або смугу взуттєвого крему;

теплої мильної води – можна швидко видалити сліди їжі та алкоголю;

зубної пасти – допомагає відчистити сліди від фломастера;

звичайного гумки – непогано справляється зі смугами, що залишилися від підошви взуття;

прального порошку – його можна застосовувати в невеликій кількості для видалення різних плям.

Якщо на ламінаті виявлено жуйку або віск свічки, прикладіть до плями щось з морозильної камери (наприклад, заморожене м'ясо), а після повного охолодження – спробуйте відколупати вручну, без використання ножа.