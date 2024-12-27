Бразильський форвар отримав вже другу нагороду за підсумками року

На щорічній церемонії Globe Soccer Awards, яка організується Європейською асоціацією клубів та футбольних агентів і проходить в місті Дубай, назвали найкращого футболіста року, що минає. Переможцем у номінації став форвард мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор. 24-річний бразилець отримав цю нагороду вперше.

Цього року на приз також претендували: Джуд Беллінгем («Реал»), Антуан Грізманн («Атлетіко»), Віктор Дьокереш («Спортінг»), Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті»), Гаррі Кейн («Баварія»), Тоні Кроос («Реал»), Роберт Лєвандовскі («Барселона»), Адемола Лукман («Аталанта»), Лаутаро Мартінес («Інтер»), Кіліан Мбаппе («Реал»), Ліонель Мессі («Інтер» Маямі), Коул Палмер («Челсі»), Родрі («Манчестер Сіті»), Кріштіану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ліверпуль») та Ламін Ямал («Барселона»).

Найкращим клубом визнали «Реал» Мадрид, який у 2024 році виграв Ла Лігу, Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок. Найкращим молодим гравцем став Ламін Ямал, що представляє «Барселону» та збірну Іспанії. Приз найкращому тренеру отримав наставник «Реала» Карло Анчелотті.

Кріштіану Роналду забрав нагороду найкращому футболісту року на Близькому Сході, а найкращим клубом цього регіону визнано Аль-Айн (ОАЕ).

Всі жіночі нагороди дісталися «Барселоні». Каталонську команду обрали клубом року, а найкращою гравчинею визнали Айтану Бонматі, яка представляє збірну Іспанії.

Також спеціальними нагородами за досягнення протягом кар'єри відзначили Тібо Куртуа («Реал»), легенду «Манчестер Юнайтед» Ріо Фердінанда, Неймара (Аль-Хіляль) та колишнього форварда «Ювентуса» Алессандро Дель П'єро.