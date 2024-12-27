Віктор Циганков подешевшав одразу на 8 мільйонів євро

Німецький статистичний портал Transfermarkt перерахував ринкову вартість футболістів Ла Ліги. Найдорожчим гравцем Прімери залишається бразильський форвард мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор з цінником у 200 млн євро. На другу сходинку піднявся 17-річний нападник «Барселони» Ламін Ямал, вартість якого сягнула 180 мільйонів. Третім йде англійський півзахисник «Реала» Джуд Беллінгем.

Французький форвард «вершкових» Кіліан Мбаппе опустився на четверте місце, «скинувши» одразу 40 мільйонів від своєї вартості. Замикає топ-5 уругвайський хавбек «Реала» Федеріко Вальверде (130 мільйонів).

Топ-10 найдорожчих гравців Ла Ліги:

1. Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал» Мадрид) – 200 млн євро

2. Ламін Ямал (Іспанія, «Барселона») – 180 млн євро

3. Джуд Беллінгем (Англія, «Реал» Мадрид) – 180 млн євро

4. Кіліан Мбаппе (Франція, «Реал» Мадрид) – 160 млн євро (мінус 40 мільйонів)

5. Федеріко Вальверде (Уругвай, «Реал» Мадрид) – 130 млн євро

6. Педрі (Іспанія, «Барселона») – 100 млн євро

7. Родріго (Бразилія, «Реал» Мадрид) – 100 млн євро

8. Хуліан Альварес (Аргентина, «Атлетіко») – 80 млн євро

9. Рафінья (Бразилія, «Барселона») – 80 млн євро

10. Гаві (Іспанія, «Барселона») – 80 млн євро

Щодо українців у чемпіонаті Іспанії, то голкіпер «Реала» Андрій Лунін подешевшав на 5 мільйонів і коштує нині «двадцятку». Ще більше втратив Віктор Циганков – в червні його оцінювали в 30 мільйонів євро, але постійні травми "опустили" вартість лідера «Жирони» до 22 мільйонів.