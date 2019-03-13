Винники приймають Всеукраїнський футбольний турнір серед жіночих команд «Футбольна весна»

У Львові відбувся відкритий об’єднаний чемпіонат області з тайського боксу та кікбоксингу

На Львівщині вчили оборонятися від нападників японським кастетом і тактичною ручкою

У Винниках у розпалі традиційний, уже 8-ий за ліком Всеукраїнський турнір серед жіночих команд «Футбольна весна». Виклик суперницям цьогоріч кинули 9 клубів Вищої ліги.

Футболістки «Львова» теж борються за місця на п’єдесталі на цьому турнірі. У першому поєдинку вони розгромили «Родину-Ліцей». Потім зійшлися у дуелі із «Ятранню-Берестівцем». У цьому матчі колективам доводилося протистояти ще й поривчастому вітру, який весь час норовив завадити відкрити рахунок.

Гравчиня «Львова» Надія Іванченко зазначає: «Вітер здував м’яч, всі передачі майже нікуди не пішли. «Ятрань» – досить сильна команда, вони зараз взяли нових гравців собі. В них були деякі такі контратаки, з якими було важко впоратись. Але ми впорались».

На перерву команди пішли зберігши статус-кво. Розписатися у воротах опонентів не вдається жодній із команд. Другий тайм теж не визначив сильніших. Тож ім’я переможця мала визначити серія пенальті.

фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Після восьми ударів львів’янки вели у рахунку 3:2. Промах Ольги Зюзюкіної відтермінував перемогу підопічних Сергія Сапронова. Але і опонентка дала маху. «Синьо-золоті» взяли гору і з першого місця вийшли із групи.

У четвер, 14 березня, футболістки поміряються силами у плей-офф. А у п’ятницю вирішать долю переможця.

Старти у Винниках – хороша нагода проекзаменувати себе та надибати слабкі сторони суперниць перед початком весняної частини чемпіонату України.