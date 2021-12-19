Протягом понеділка, 20 грудня, у Винниках, Лисиничах та Підбірцях не буде водопостачання через ремонт на водогоні. Також без води залишаться деякі вулиці в Личаківському районі Львова.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, з 07:30 до 00:00 буде призупинено водопостачання у Винники, села Лисиничі і Підбірці та до кількох вулиць у Личаківському районі Льовова Причина відключення подачі води – заміна аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці».

Зокрема, у Личаківському районі водопостачання буде призупинено до вулиць: Тракт Глинняський, 83–139, Бігова, Поетична, Визвольна, Переможна, Глиняна, Лотоцького, Приязна, Вовка, Малі Кривчиці, Подолинського, Богданівська, 2-22, Іванова Гора.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка магістральної та вуличної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.