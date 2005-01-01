Вінницькі ЗМІ повідомили про серйозну хворобу міністра соціальної політики

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 15:0226044

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Вінницькі ЗМІ повідомили про серйозну хворобу міністра соціальної політики
фото РБК-Україна
З ускладненнями від хвороби міністра повезли лікуватися до клініки в Ізраїль

Міністр соціальної політики України Андрій Рева захворів на запалення легень. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання «Інформаційна Вінниччина».

За його даними, міністр захворів після Нового року. «Від недуги Рева лікувався у Вінницькій міській клінічній лікарні №2. Проте днями очільнику міністерства стало гірше. З ускладненнями від хвороби його повезли лікуватися до клініки в Ізраїль. Стан хворого наразі невідомий», - йдеться у повідомленні видання.

Як зазначаєтьсая, наразі зв'язатися з прес-секретарем Реви не вдалося.

До слова, раніше Андрій Рева обіймав посаду заступника мера Вінниці, а в квітні 2016 року йому довірили очолювати Міністерство соціальної політики України.

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