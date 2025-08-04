П'ятьох затриманих під час мітингу у Вінниці відправили під цілодобовий домашній арешт

Вінницький міський суд обрав запобіжні заходи п’ятьом затриманим чоловікам під час мітингу біля стадіону «Локомотив». Тоді мітингувальники вимагали звільнити чоловіків, яких нібито утримував ТЦК. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомило «Суспільне».

За словами прокурора Олега Кравчука, чоловікам інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, а також закінчений замах на захоплення держустанови, незаконне користування нею та перешкоджання нормальній роботі установи (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15 та ст. 341 Кримінального кодексу України).

Обвинувачення вимагало для всіх підозрюваних запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. Попри те, що адвокати двох підозрюваних просили про запобіжний захід у вигляді нічного арешту, суд підтримав клопотання прокурора та відправив всіх підозрюваних чоловіків під цілодобовий домашній арешт. Підозрювані ще мають право подати апеляцію.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 2 серпня, у Вінниці біля стадіону «Локомотив» зібралися мітингувальники, які вимагали звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, затримали працівники ТЦК та СП. За даними правоохоронців, до стадіону прийшло близько 80 людей.

Вранці 2 серпня Вінницький обласний ТЦК та СП пояснив, що стадіон «Локомотив» використовували як тимчасовий пункт збору військовозобов’язаних чоловіків. Туди мобілізованих доставляли для медоглядів та інших процедур.

Поліція кваліфікувала дії мітингувальників як спробу захопити держустанову та розпочала кримінальне провадження. Правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину.