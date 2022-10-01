Нема дітей, які не люблять солодощів. І цей потяг природний, кажуть лікарі. У п’ять років мозок дитини в стані спокою споживає 50% енергії. Мозок «їсть» лише глюкозу чи кетони, але у дітей процес їх утворення з жирів запускається дуже повільно, тому їхній мозок покладається, здебільшого, на глюкозу. Ось чому діти не можуть без солодкого.

Якщо їсти цукор епізодично і помірно, отримуючи від нього задоволення, то таке вживання допустиме та безпечне для здоров‘я дітей, кажуть педіатри, а ось регулярне неконтрольоване споживання добавленого цукру в великих кількостях несе чимало небезпек, серед яких надлишкова вага, дефіцит нутрієнтів, розвиток діабету II типу, карієс, серцево-судинні захворювання у старшому віці тощо.

Як простежити за тим, аби діти споживали солодощі в міру? Чим замінити готові продукти, що місять велику кількість доданого цукру? Які смаколики приготувати вдома без цукру або з його мінімальною кількістю? Нині педіатр, дитячий дієтолог Мар’яна Стегніцька ділиться думками з цього приводу з читачами ZAXID.NET і пропонує рецепти смачної домашньої випічки.

На думку дитячого дієтолога, аби діти не споживали надміру солодкого, батьки мають стежити за раціоном дитини в цілому. Основою мають бути овочі, фрукти, цільнозернові продукти, нежирні м’ясо та птиця, риба та морепродукти, бобові, несолені горіхи та насіння, тоді для солодкого буде менше місця.

«Доволі часто діти переїдають солодке й тому, що хочуть отримати позитивні емоціі. Тож аби вони не з’їдали зайвого, батьки мають допомогти їм отримати ці емоції в інший спосіб: прогулянки на свіжому повітрі, настільні ігри, мультфільми, спілкування з однолітками, малювання, танці тощо. Дуже важливо не карати і не заохочувати дитину десертом, їжа - це просто їжа, одна не гірша за іншу», – каже Мар’яна Стегніцька .

За її словами, ні цукор, ні підсолоджувачі дітям до двох років давати не слід. Солодкі напої слід повністю виключити з раціону дітей, бо вони, зазвичай, містять дуже велику кількість добавленого цукру. Під час покупок батьки мають навчитися читати етикетки, бо насправді цукор в складі тих чи інших продуктів можуть маскувати під різними назвами і розібратися стає все важче. Варто пам‘ятати, що добавлений цукор є не тільки в солодощах, а й в хлібі, соусах, консервах, сосисках тощо. Купувати солодощі додому бажано в обмежених кількостях і складати їх в непрозорі контейнери, щоб не провокувати дітей зайвий раз потягнутися за ними. Та оскільки діти не можуть жити без солодощів, то найкраще їх приготувати вдома. Так можна контролювати кількість добавленого цукру.

Ось кілька нескладних і доступних рецептів від дитячого дієтолога. На їх приготування іде мінімум часу, до складу входять складники, які є практичному у кожному домі, і вони принесуть дітям гору задоволення, позитиву. А ще краще залучати дітей до приготування домашніх смаколиків.

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Сирне печиво

Інгредієнти:

кисломолочний сир 5% – 300 г

вершкове масло – 150 г

борошно – 220 г

розпушувач – 1 ч л

яйце – 1 шт.

ваніль за смаком

За годину до приготування всі інгредієнти слід дістати з холодильника. Сир розім'яти вилкою, додати масло і перемішати. Додати яйце, всі інші інгредієнти, замісити тісто і на годину поставити в холодильник. А тоді розкачати тісто, склянкою вирізати кружечки. Макнути їх у цукрову пудру, згорнути на половину, ще раз у пудру і ще раз згорнути на половину. На одне печиво піде 1/4 чайної ложки пудри.

Випікати 30 хвилин при 180 градусів.

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Ягідна галета

Інградієнти:

біла мука – 90 г

цільнозернова мука – 90 г

кисломолочний сир 5% – 100 г

сметана 15% або білий йогурт – 100-150 г

Для начинки:

ягоди (полугиця, чорниця, малина) – 500 г

цукор – 1 ст. л (за бажанням)

ваніль –15 г

крохмаль – 1 ст. л

Змішати муку і перетерти з кисломолочним сиром, додати сметану і замісити тісто. Воно буде трішки липке. Накрийте його харчовою плівкою і на 30 хв покладіть у холодильник. Тоді розкатайте тісто відразу на пергаменті, на якому будете випікати. В середину викладіть ягоди, посипте при бажанні цукром( ваніллю) і крохмалем. Випікати 25-30 хв. при температурі 180 градусів.

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Вишневий штрудель

Інгредієнти:

вишня – 400 г

лаваш – 2 листки

яйце – 1 шт

горіхи – 150 г

вівсяні пластівці ( висівки) –1/2 склянки

Вишню без кісточок присипати вівсяними висівками, горіхи дрібно нарізати. На лист лавашу викласти вишню, посипати горіхами, краї підвернути до середини і скрутити рулетиком. Зверху змазати збитим яйцем. Випікати 15-20 хв при 200 °C. Дістати з духовки і посипати корицею.

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Печиво з гарбуза

Інгрtдієнти:

печений гарбуз – 1 склянка

пластівці – 1,5 склянки

фундук – 0,5 склянки

насіння гарбуза –0,5 склянки

сушена журавлина – 0,5 склянки

мед – 3 ст. л

оливкова олія –3 ст. л

яйця – 2 шт.

кориця, ванільний цукор – 1 ч. л

Перемішати всі інгредієнти, сформувати руками печиво, викласти на пергамент і випікати 15 хв. при 180 °C.