В умовах війни, внаслідок великого дефіциту коштів, уряд тимчасово відмовився від виплат по частині боргових зобов'язань. 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях. Про це ЕП розповів один з учасників засідання.

Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року. Як свідчать дані Міністерства фінансів за цей час Україна мусила б погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму 3 млрд дол. І це без урахування відсотків за ними та ще за 11 випусками. Остаточна сума економії для країни від прийнятого рішення стане відома після офіційного оголошення.

За словами співрозмовника ЕП, уряд також відклав і виплати по деривативам, тобто по випущених у 2015 році ВВП-варантах.

Раніше передбачалось, що до 2025 року максимальний розмір виплат за цим інструментом обмежувався 1% від ВВП, а після – без обмежень з урахуванням темпів зростання економіки. Проте рішенням уряду ця умова може виглядати наступним чином: до кінця 2027 року максимальний розмір виплат обмежується 0,5% від ВВП.

Рішення Кабінету міністрів ще повинен погодити парламентський комітет з питань бюджету. Міністр фінансів Сергій Марченко відмовився від коментарів до оприлюднення офіційного повідомлення.