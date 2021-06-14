Mercedes-AMG C 43 4MATIC оснащений повним приводом 4MATIC і 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач 9G-Tronic

Mercedes потрібно більше часу, щоб завершити доведення нової механіки, яка буде забезпечувати максимальну потужність. У ньому будуть використаний принципово новий нагнітач, який дозволить збільшити потужність 2-літрового двигуна до 390 к.с. Ще 20 к.с. додаватиме гібридна установка.

Технічним фахівцям Mercedes-AMG потрібно більше часу, щоб завершити точну настройку нових специфікацій і компонентів складного гібрида, який був поставлений в спортивний седан Mercedes. Нова модель оснащена потужним 2,0-літровим 4-циліндровим двигуном з 48-вольтовим мотором, який використовується в різних версіях лінійки, але має новий компонент: збільшений електричний турбонагнітач.

В системі є блок управління MGU-H, успадкований від розробок у Формулі 1, тому турбонагнітач здатний обертатися зі швидкістю 170 000 об / хв. Це рішення, яке дозволить досягти максимальної потужності у 390 к.с. Функція «overboost» триває близько 30 секунд, пропонуючи додаткові 20 к.с., що генеруються 48-вольтовим стартером.

Mercedes працює над точним настроюванням роботи електричного турбонаддува, яка усуне затримки цього механічного компонента, підтримуючи тиск наддуву постійно і без падінь, навіть при піднятті педалі акселератора. Новий електричний турбонаддув - це розробка компанії Garrett. Ця система є першою в своєму роді, і яку Mercedes хоче добре випробувати, щоб уникнути сюрпризів.

Прототипи продовжують з'являтися на шпигунських фотографіях з камуфляжем, що приховує більш спортивний дизайн. Передня частина буде оснащена агресивними гратами, а також бампером з великими повітрозабірниками і чотирма круглими вихлопними трубами ззаду. Mercedes-AMG C 43 4MATIC оснащений повним приводом 4MATIC і 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач 9G-Tronic.