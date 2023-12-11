Райсуд на Хмельниччині зобов’язав випускницю Івано-Франківського медичного університету повернути закладу 140 тис. грн за навчання. Лікарка порушила підписану з університетом угоду, згідно з якою вона мала три роки відпрацювати за направленням у Шепетівській райлікарні.

Як йдеться у рішенні Полонського райсуду, у серпні 2014 року відповідачку зарахували на навчання за спеціальністю лікувальна справа. Студентка підписала угоду, згідно з якою після завершення навчання на державній формі вона повинна відпрацювати три роки за направленням.

Відтак у червні 2020 року лікарку направили на роботу в Шепетівську центральну райлікарню на посадку терапевтки. Із пропозицією працевлаштування вона погодилася. Два роки вона навчалась там на інтернатурі, але після цього звільнилась.

Згодом Держаудитслужба проаналізувала діяльність університету та виявила ряд порушень. На підставі цих результатів медуніверситет подав цивільні позови до тих випускників, які відмовились відпрацювати обов’язкові три роки.

Жодних відзивів на цей позов відповідачка не подала. Справу розглядали за її відсутності. Суддя Надія Горгулько вирішила задовольнити позов і постановила стягнути з випускниці 140,9 тис. грн. Окрім цього, вона повинна сплатити 2,6 тис. судового збору.

Зауважимо, що рішення поки не набрало законної сили, відповідачка може оскаржити його, подавши апеляцію.