Донеччани зберігають примарні шанси вийти у плей-оф турніру

У середу, 29 січня, донецький «Шахтар» в межах завершального 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів на виїзді зустрінеться з дортмундською «Борусією». Зустріч відбудеться на арені «Сігнал Ідуна Парк», а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Поєдинок розсудить інтернаціональна бригада арбітрів на чолі з 36-річним Гленном Нюбергом зі Швеції (за VAR відповідатиме нідерландець Денніс Хіглер).

«Борусія» нині переживає не найкращі часи: команда у 2025 році провела вже 5 матчів і в жодному не змогла здобути перемогу. Як наслідок, керівництво звільнило Нуріна Шахіна, довіривши команду тренеру U-19 Майку Тулбергу. Щодо Ліги чемпіонів, то «джмелі» вже гарантували собі вихід в плей-оф турніру, однак у разі перемоги над «Шахтарем» зберігають шанси пробитись одразу в 1/8 фіналу.

Натомість «гірникам», аби претендувати на вихід у подальшу стадію, треба самим громити «Борусію» і сподіватися щонайменше на три з наступних п'яти сценаріїв: на не нічию ПСЖ і «Штутгарта», на невиграш «Манчестер Сіті» проти «Брюгге», на невиграш «Динамо» Загреб проти «Мілана», а також на якомога більші поразки «Спортінга» від «Болоньї» й «Бенфіки» від «Ювентуса».

Перед останнім туром «Борусія» Д у турнірній таблиці Ліги чемпіонів йде чотирнадцятою, маючи у своєму доробку 12 очок. «Шахтар» з 7-ма пунктами посідає 27-му сходинку.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Борусію». На перемогу дортмундців дають 1,41, тоді як успіх «Шахтаря» оцінюють у 6,70. Нічия котирується у 5,50. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,44, тоді як тотал менше 2,5 – 2,81. Найбільше шансів забити у німців мають Сергу Гірассі (1,80) та Максиміліан Байєр (2,10). У донеччан чекають голів від Георгія Судакова, Педрінью та Кевіна (всі по 6,00). Серед екзотичних варіантів – хет-трики Лассіни Траоре (50,00) та Судакова (65,00).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Борусією» Д та «Шахтарем»

Гру в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами «Спорт», «Максимальна» та «Максимальна + благодійність». Поєдинок прокоментують Вадим Шевякін і Гліб Скрипченко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після гри. Ведучими будуть Олександра Кучеренко і Володимир Кобельков, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Олександр Головко і В’ячеслав Шевчук.