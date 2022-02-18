Підприємство вже два роки працює у Розвадові, видобуває пісок та вапняк

Українська компанія будматеріалів «Ковальська», яка займається у Розвадові видобутком піску та вапняку, розширяє виробництво. Впродовж двох наступних років вона планує збудувати нові заводи з виготовлення сухих будівельних сумішей та виробництва газобетону. У п’ятницю, 18 лютого, представники інвестора обговорили деталі співпраці з керівництвом Львівської облдержадміністрації.

Як повідомляє департамент економічної політики Львівської ОДА, компанія «Ковальська» працює на Львівщині вже близько 2 років у Розвадові, спеціалізується на видобутку піску та вапняку. Спочатку на підприємстві ТОВ «Розвадів будматеріали» працювало 30 працівників, до сьогодні штат розширили до 200 людей. Керівництво компанії планує розширяти виробництво далі.

Як повідомляється на сайті компанії, у виробництво на Львівщині впродовж 2022 року «Ковальська» інвестує 1,2 млрд гривень.

«На підприємстві запланували модернізацію ліній просіву та перероблення піску, випалу вапняку й встановлення новітнього обладнання для безвідходної переробки. Виробничі потужності: піску – 700 тисяч тонн на рік, вапняку – 200 тисяч тонн на рік. Видобутий пісок і вапняк реалізують на території Західної України», – розповів заступник генерального директора компанії Сергій Гончаренко «Ковальська».

Він додав, що ПБГ «Ковальська» планує збудувати у Розвадові новий завод сухих будівельних сумішей Siltek на 150 робочих місць і використовуватиме для цього пісок, який видобуває. Орієнтовна виробнича потужність нового заводу – 150 тонн на рік. Компанія запланувала вкласти у новий промисловий об’єкт 20 млн євро інвестицій.

Окрім того, у Розвадові запланували будівництво заводу із виробництва газобетону, який охопить 15 гектарів і створить майже 500 робочих місць.

«Об’єкт будуватимуть у дві черги. Очікуваний обсяг інвестицій – приблизно 50 млн євро. Після закінчення будівництва першої черги очікується, що потужність заводу перевищуватиме 500 тис. м³ продукції на рік. Після завершення другої – збільшиться удвічі», – уточнили у департаменті економічної політики Львівської ОДА.

Також у 2023 році у Розвадові за 3 млн євро запустять лінію виробництва мінерального порошку на 20 робочих місць.

Як уточнили у ЛОДА, прогнозована сума інвестицій компанії – 87 млн євро.

«Ковальська» – український виробник будівельних матеріалів. Об’єднує 8 підприємств у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях, на яких працюють понад 4600 робітників. У 2019 році «Ковальська» придбала виробничий комплекс площею 140 га у селі Розвадів. Власниками ТОВ «Промислово-будівельна група «Ковальська» є кияни Олександр Пилипенко та його син Сергій Пилипенко, а також Володимир Сурун та Микола Суботенко.