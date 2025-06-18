Міністерство аграрної політики та продовольства завершило розподіл квот на експорт цукру до країн Європейського Союзу серед українських виробників. Найбільший обсяг – майже 4 тисячі тонн – отримав Радехівський цукровий завод зі Львівщини. Як повідомила пресслужба міністерства, квота буде чинною на період до 5 серпня 2025 року.

Виробники цукру отримали офіційний розподіл квот на поставки цукру до країн Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалило аграрне міністерство, розподіливши обсяги пропорційно фактичним показникам експорту за перші п’ять місяців 2025 року.

Лідером за обсягами дозволеного експорту стало ТзОВ «Радехівський цукор», яке отримало квоту на 3 977,6 тонни цукру. Це один з найбільших виробників цукрових буряків в Україні. Виробничі потужності підприємства розташовані у Львівській та Тернопільській областях, головний офіс – у селі Павлів Шептицького району Львівщини. Бенефіціари – бізнесмен Володимир Матківський (фактичний власник ФК «Карпати» та спонсор Української галицької партії) та Pfeifer & Langen International B.V.

На другій позиції – ТзОВ «Цукорагропром» з показником 1 700,9 тонни. Компанія входить до аграрного холдингу «Астарта», що є найбільшим виробником цукру в Україні. Співзасновником та мажоритарним акціонером є Віктор Іванчик, значна частка акцій належить канадському інвестиційному фонду Fairfax Financial Holdings Limited.

Третє місце посіло ТзОВ «ПК «Зоря Поділля» з квотою 927,6 тонни. Компанію контролює п’ятий президент України, мільярдер Петро Порошенко.

Серед інших підприємств, які увійшли до переліку отримувачів квот: ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» – 915,1 тонни, ТзОВ «Наркевицький цукровий завод» – 688,8 тонни (холдинг «Астарта»), ТзОВ «Новооржицький цукровий завод» – 598,4 тонни («Астарта») та ТзОВ «Старокостянтинівцукор» – 451,6 тонни.

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Менші обсяги отримали ТзОВ «Шамраївський цукор» (381,5 тонни), ТзОВ «Шепетівкацукор» (349,5 тонн), ТзОВ «Сігнет-Центр» (259,4 тонни) та ТзОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (216,5 тонн). Завершують список ТзОВ «Краєвид» (184,2 тонни), ТзОВ «Новомиргородський цукор» (140,7 тонни), ТзОВ «Призма-14» (121,7 тонни) і ПрАТ «Красилівський цукровий завод» (94 тонни).

Система квотування експорту цукру до країн ЄС була запроваджена в рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Вона дозволяє українським виробникам постачати певні обсяги цукру на європейський ринок на пільгових умовах, без додаткових митних обмежень.