Європейський Союз із 6 червня відновив дію умов «Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі» (DCFTA) з Україною, завершивши безмитний режим. «Торговий безвіз» з 2022 року дозволяв українському бізнесу безмитно експортувати продукцію до країн ЄС. Тепер повертаються довоєнні обмеження — експорт дозволять лише в межах квот.

Митні квоти повернули на 30 груп товарів з України, зокрема на збіжжя, набіл, м’ясо свійської птиці та інші продукти тощо. Вони будуть чинними з 6 червня до 31 грудня 2025 року і становитимуть 7/12 від річних обсягів, оскільки до кінця року залишилося сім місяців, йдеться на сайті «Офіційного вісника Європейського Союзу».

Зокрема, квоти запровадили на пшеницю та продукти з неї (583 333 тонн), ячмінь (204 167 тонн), кукурудзу (379 167 тонн), яловичину (7000 тонн), свинину (11 667 тонн), молоко та вершки (5833 тонн), сухе молоко (2917 тонн), масло та молочні жири (1750 тонн), яйця (3500 тонн), м’ясо птиці (52 511 тонн).

Мито в межах квот становить 0 євро, а розподіл відбувається за принципом «перший прийшов – перший отримав». Для деяких товарів запроваджено підперіоди «червень-вересень» і «жовтень-грудень» для рівномірного розподілу постачань протягом року.

Згідно з оцінками Нацбанку, у другій половині 2025 року Україна недоотримає близько 800 млн доларів валютної виручки після завершення «торгового безвізу». Проте ситуацію не вважають критичною.

А відповідно до розрахунків Інститут економічних досліджень та німецьких партнерів з проєкту German Economic Team, якщо ЄС поверне всі тарифні квоти, передбачені Угодою про асоціацію, загальні втрати України в експорті до ЄС можуть сягнути 1,5 мільярда доларів. Найбільше це вдарить по пшениці, на яку припадає майже 940 млн із цієї суми. Хоча саму пшеницю, ймовірно, вдасться переорієнтувати на інші ринки (Африка, Азія), це може призвести до втрат у ціні та ускладнення логістики.

Серед інших категорій, які можуть суттєво постраждати — м'ясо птиці та цукор. Якщо для м'яса птиці Україна має ширшу географію експорту, то з цукром ситуація складніша. Мито на цукор в ЄС поза квотою становить 47%.

Раніше Європейський Союз на три роки продовжив призупинення захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.

Україна та ЄС планують відновити переговори в межах статті №29 «Угоди про асоціацію» щодо подальшої лібералізації торгівлі. Ці перемовини розпочалися ще у 2021 році, але їх перервало повномасштабне вторгнення.